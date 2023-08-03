عمومية «حديد عز» توافق على تمويل شطب «العز الدخيلة للصلب» بقيمة 250 مليون دولار

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز على إبرام ضمانة السداد التضامنية بحد أقصى 250 مليون جنيه؛ وذلك لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، من جداول البورصة المصرية.

وكان مجلس إدارة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية قد وافق سابقًا على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، ووفقًا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

على أن يتم تمويل شراء الأسهم بصفة أساسية من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية، من عدد من بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية.

ووافق مجلس إدارة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية على أن يكون شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين فى الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيهًا للسهم الواحد.

وذلك بما يزيد نحو 52.4% على سعر السهم في السوق إقفال يوم 9 يوليو 2023، ويزيد بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم، خلال ثلاثة الأشهر السابقة على تاريخ انعقاد المجلس، و35.1% على أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد المجلس.