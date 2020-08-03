عمومية «جولدن كوست» توافق على تجزئة السهم وتقرير مجلس الإدارة لعام 2019

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ومراقب الحسابات عن السنة المالية الماضية 2019.

كما وافقت الجمعية على قبول إعتذار مراقب الحسابات والموافقة على تعيين مراقب حسابات جديد، واعتمدت كذلك تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وتقارير الحكومة وغيرها من البنود.

وصدّقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة والترخيص له بالتبرعات، وتحديد بدلات الحضور واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية الماضية، وتعيين مدير علاقات المستثمرين ومسئول الاتصال بالشركة.

في سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 أسهم لتصبح 0.40 للسهم بدلًا من 4 جنيهات للسهم، كذلك تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

قال علي البسنديلي، مدير علاقات المستثمرين بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ، إن نسبة حضور الجمعية بلغت 68.9%، تم فيها إتاحة نظام التصويت الإلكتروني للمساهمين.

على البسنديلي

وأوضح السبنديلي، لـ”المال”، أن الجمعية انعقدت بهذه الآلية التي أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورنا.

وأشار إلى أن الهدف من التجزئة تنشيط التداول على السهم وزيادة قاعدة الملكية من المستثمرين، خاصة مع تداول السهم على الشاشات في وقت سابق أسفل القيمة الاسمية.