عمومية جلاكسو سميثكلاين تعتمد توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم

وافقت عمومية شركة جلاكسو سميثكلاين في اجتماعها الأخير (5 يوليو) على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم.

وقالت جلاكسو سميثكلاين في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن الجمعية العامة اعتمدت في نفس الاجتماع القوائم المالية لنتائج أعمال العام الماضي وتقرير مجلس الإدارة عن النشاط إضافة إلى تقارير الحوكمة ومراقب الحسابات.

واقترح مجلس إدارة الشركة في 15 مايو الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم عن النتائج المحققة خلال العام الماضى بزيادة 50% عن الأرباح الموزعة فى العام السابق 2020 على أن تعرض على عمومية الشركة لإقرارها أو تعديلها.

كما وافق المجلس فى جلسة لاحقة (29 مايو) على تنازل بعض أعضاء مجلس الإدارة عن مكآفاتهم ، إضافة إلى إغلاق فرع للشركة بشارع الخليفة المأمون بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

جلاكسو سميثكلاين تضاعف أرباحها بنسبة 250% خلال العام الماضي 2021

محمد الضبابى، الرئيس التنفيذى لـ «جلاكسو سميثكلاين بى .ال.سى»

وأظهرت القوائم المالية للشركة تضاعف صافي أرباحها بنسبة 250% خلال العام المالي الماضي 2021 لتسجل 166 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 44 مليون جنيه خلال عام 2020.

وسجلت مبيعات التصدير زيادة بنسبة 60% لتصل الى 4.3 مليون جنيه، بعد أن كانت 2.7 مليون جنيه عام 2020، كما تحسنت كفاءة إدارة النقدية وترشيد النفقات وأرصدة العملاء، لتسجل تكاليف التمويل انخفاضا بنسبة 41%، والمصاريف التشغيلية إنخفاضا بنسبة 17%، ورصيد المدينين انخفاضا بنسبة 8% عن العام الماضي.

و قال الدكتور محمد الضبابي، العضو المنتدب لجلاكسو إن شركته تسعى إلى زيادة كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات في إطار خطة موضوعة للوصول للاستغلال الأمثل لموارد الشركة الإنتاجية.

وأضاف الضبابى فى تعليق على نتائج الأعمال: نسعى في المستقبل الى الإستمرار في التوسع في المنتجات المقدمة للسوق المصري و الذي نتوقع ان يصل عددها الى 11 عقارا جديدا لتخدم مجالات طبية مختلفة.

جلاكسو توافق على بيع أصول رعاية صحية بمصر بقيمة 1.18 مليار جنيه

وأبدى مجلس إدارة جلاكسو فى يناير الماضى موافقة نهائية على بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى شركة “جى إس كيه كونسيمر هيليث كير إيجيبت ليمتد” بقيمة إجمالية قدرها 1.18 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (16 يناير الماضى ) إن مجلس الإدارة أحيط علما بصدور عدم ممانعة من هيئة الدواء المصرية بشأن الفصل المرتقب لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والأصول المعنوية.

كما اعتمد المجلس تقرير القيمة العادلة للأصول والمعدة من قبل مكتب “جرانت ثورنتون” للاستشارات المالية، وفوض الرئيس فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للنظر فى الصفقة بشكل نهائى (انعقدت فى 20 فبراير وأقرت البيع).

واعتمد مجلس إدارة الشركة، فى 20 أكتوبر الماضى، تقرير قيمة عادلة مُعدة من مستشار مالى حول أصولها فى مصر بقيمة 1.18 مليار جنيه تقريبًا.

وكان مجلس الإدارة قد كلف مكتب جرانت ثورنتون، فى 28 يوليو الماضى، كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة أصولها فى مصر، بخلاف العقارات والآلات.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عملية التقييم تختص بأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والمعنوية دون غيرها.

ويأتى تقييم الأصول فى إطار قرار إستراتيجى اتخذته مجموعة جلاكسو سميثكلاين بى .ال.سى (المالكة للفرع المصرى- مدرجة ببورصة لندن) حول إعادة هيكلة نشاطها عالميا من خلال فصل نشاط الأدوية عن الرعاية الصحية وتأسيس شركتين مستقلتين لهذا الغرض مقرهمها المملكة المتحدة.

وأوصت دراسة حول إعادة الهيكلة بتأسيس شركة جديدة فى مصر لمزاولة نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية فى مصر على أن تبقى “جلاكسو سميثكلاين” تعمل فى مجال تصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات.

فى هذا الإطار، طلبت جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز(أكبر شركات المجموعة) شراء أصول الرعاية الصحية بمصر بعد دراستها وتقييمها من خلال مستشار مالى مستقل.

وأبدت ثلاث شركات (حكمة فارما– راميدا –إكديما مصر )، استعدادها للاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين خلال الربع الأول من العام الماضى (يناير- مارس)، لكنها لم تلقَ استجابة بسبب رفض المساهم الرئيسى.

هيكل ملكية الشركة موزعا بين المجموعة البريطانية وبنك “QNB” القطرى

بنك قطر الوطنى

تأسست جلاكسو سميثكلاين عام 1981، وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتمتلك “جلاكسو” مجموعة أشهر المستحضرات الطبية على مستوى العالم ،مثل «سنسوداين»، «فولتارين»، «بارودونتكس»، «بانادول»، «كوريغا» و«أوتريفين».

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما انترناشيونال.

ويدرس مجلس إدارة الشركة منذ عام تقريبا إمكانية دمج شركة آمون للصناعات الدوائية التابعة، وأظهر إفصاح حديث مرسل للبورصة (23 نوفمبر 2021) أن دراسة الدمج لم تنته بعد.

ويبلغ رأسمال “جلاسكو” الحالى 835 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون سهم ، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وتستحوذ مجموعة جلاكسو المحدودة البريطانية على 91.2% من أسهمها ، بينما يستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على 5.89%، بينما تبلغ نسب التداول الحر أقل من 3% ، وفقا لآخر نموذج هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 9 مايو الماضى.