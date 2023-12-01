عمومية «ثروة للتأمين» تعتمد مركزها المالي وقفزة كبيرة في صافي الربح

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ثروة للتأمين ، إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصرية والتي تتبع مجموعة كونتكت المالية القابضة ، القوائم المالية للعام المالي 2022 /2023 ، محققة طفرات في مؤشراتها المالية والفنية.

27 مليون جنيه صافى الأرباح بنهاية العام المالى الماضى

كشفت القوائم المالية عن تحقيق ثروة للتأمين نمو في صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 92.2% لتقترب من 27 مليون جنيه ، في العام المالي 2022/2023 ، مقارنة بالعام المالي السابق.

من ناحية أخرى نجحت شركة ثروة للتأمين في تحقيق طفرة بالأقساط المكتتبة في العام المالي 2022/2023 ، بقيمة 619.2 مليون جنيه ، بارتفاع يلامس 179 مليون جنيه ، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/2022 ، بنسبة نمو تتجاوز 40.5%.

وكشفت القوائم المالية عن نمو فائض النشاط التأميني بشركة ثروة للتأمين – الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار- بنسبة تتجاوز 66.6% في العام المالي 2022/2023 ، حيث ارتفعت إلى ما يزيد عن 38.1 مليون جنيه ، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/2022 .

وقفز إجمالي أصول شركة ثروة للتأمين إلى 758.3 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023 ، بارتفاع نسبته 57.6% مقارنة بالعام المالي السابق 2021/2022.

وارتفعت فاتورة التعويضات التحميلية بنسبة 11.9% في شركة ثروة للتأمين في العام المالي 2022/2023 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2021/2022 ، لتسجل 190.7 مليون جنيه.

تعليقًا على النتائج قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، أن النتائج الفنية والمالية التي حققتها شركة ثروة للتأمين في العام المالي 2022/2023 ، هو نتاج الجهود التي بذلها فريق العمل بكافة قطاعات الشركة .

أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

وأشار خليفة إلى أن ثروة للتأمين منذ يوم عملها الأول ، بل وهي في مرحلة التأسيس وضعت استراتيجية تعتمد على تقديم خدمة مختلفة بنشاط الممتلكات تليق بالعميل المصري لأنه يستحق ، بما يتلاءم مع احتياجاته التأمينية وظروفه المالية.

وأوضح العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، أن المنتجات التي تقدمها ثروة للتأمين تتسم بالمرونة التي تلبي كافة الاحتياجات وتنويعاتها ، مشيرًا إلي أنهم يعملون على تعزيز كفاءة الخدمة خاصة التعويضات المسددة لأنها المعيار الذي يقيس عليه العميل مستوي شركة التأمين ، والذي استطاعت ثروة للتأمين تحقيقه بجدارة في وقت قصير للغاية إذا ما تم قياسه بعُمر الشركات.

وأشار إلى انه رغم الظروف الصعبة التي نشأت فيها ثروة للتأمين والتي تلاها تحديات لا يغفلها أحد سواء جائحة كورونا أو الأخطار اللاحقة لها، إلا أن ثروة للتأمين أثبتت قدرتها عمليا على التعامل مع كافة الصعوبات ، مؤكدًا أن هذه التحديات ساهمت في رفع مناعة ثروة للتأمين وأثبتت عمليًا أنها أصبحت ثروة للعميل.

ومن جهته قال سعيد زعتر ، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة ، أن ثروة للتأمين استطاعت في خلال سنوات قليلة لا تتجاوز أربع سنوات من تواجدها في السوق المصرية من تحقيق إنجازات على المستوي المالي والفني. فإن الإدارة التنفيذية في شركة ثروة للتأمين تمتلك فكر رشيد ساعدها في أن تضع بصمتها بالسوق وتتزايد مكاسبها على الأرض يوميًا، حتي أنها أصبحت الشركة الأسرع نموًا وديناميكية لعام 2022، بسبب حُسن استثمار الأدوات وتعزيز قدرات العاملين.

وفيما يخص نشاط التأمين بمجموعة كونتكت المالية القابضة عبر زعتر عن فخره بتحقيق نجاحات متميزة في قطاع التأمين مؤخراً، وهذا يعكس التفوق والتميز الذي حققناه في هذا المجال، مؤكدا على التزامها بمواصلة تطوير وتعزيز قطاعاتها، والاستمرار في تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة.

وأكد على ثقته في مستقبل واعد ومشرق لقطاع التأمين، مشيرا إلى مواصلة العمل بتفانٍ لتحقيق المزيد من النجاحات وتقديم قيمة مستدامة لعملائها.

نبذة عن ثروة للتأمين

ثروة للتأمين شركة مساهمة مصرية مسجلة في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 40 لعام 2019، وهى واحدة من أكثر الشركات ديناميكية ونمواً في سوق التأمين المصري التي تقدم حلولاً تأمينية تناسب احتياجات كافة العملاء وقد نجحت الشركة رغم حداثة نشأتها في تقديم خدمات متميزة لعملائها مما ساعدها في بناء قاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء الفرديين والشركات المتوسطة والصغيرة,

وحرصت الشركة من اليوم الأول على توفير المصداقية والحماية الكاملة لعملائها وذلك بالتعاقد مع واحد من أكبر معيدي التأمين بالعالم ذوي التصنيف A, إن فريق العمل بالشركة لديه الخبرة الكبيرة بمجال التأمين التي تجعل الشركة قادرة على العمل طبقاً للمعايير الدولية وخدمة عملائها بتوفير حلول تأمينية أكثر فعالية وأجدى اقتصادياً.