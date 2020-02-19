عمومية بيت التأمين المصري السعودي تجتمع اليوم

تعقد الجمعية العمومية لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» اجتماعًا اليوم الأربعاء لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2018/2019، وتعيين عضو منتدب جديد، خلفًا لعبد الرؤوف قطب، الذى استقال من منصبه فى يونيو من العام الماضى.

إتجاه لإختيار مصطفي مهني ليتولي منصب العضو المنتدب رسميًا

علمت «المال» من مصادر بالجمعية أن هناك اتجاهًا لاختيار مصطفى مهنى، القائم بأعمال العضو المنتدب، ليتولى المنصب رسميًا، بعد موافقة الجمعية العمومية فى اجتماعها اليوم.

وانفردت «المال» فى يونيو الماضى بالكشف عن موافقة مجلس إدارة بيت التأمين المصرى السعودى على الاستقالة التى تقدم بها قطب من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتكليف مصطفى مهنى، رئيس قطاع الشئون الفنية، بالقيام بأعماله، لحين تعيين عضو جديد.

نتائج بيت التأمين المصري السعودي في 2018 /2019

ووفقًا لنتائج أعمال الشركة التى سيتم اعتمادها اليوم، والتى حصلت «المال» على نسخة منها، حققت «بيت التأمين المصرى السعودى» حصيلة أقساط مباشرة بلغت 376.9 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019، فيما وصلت التعويضات المباشرة إلى 143.2 مليون، وسجل إجمالى الأقساط 380.7 مليون جنيه.

وتعنى الأقساط المباشرة – أو الاكتتاب المباشر- التى يتم تحصيلها من السوق المحلية عن طريق العملاء -سواء وثائق جديدة أو تم تجديدها، أما إجمالى الأقساط فيتضمن أيضا أقساط إعادة التأمين الواردة من السوق الخارجية والداخلية.