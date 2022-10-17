عمومية «بنية» لكابلات الألياف الضوئية: 750 مليونا استثمارات المرحلة الأولي من مصنع «قناة السويس»

عُقدت الجمعية العامة لشركة بنية لكابلات الألياف الضوئية إحدى شركات مجموعة “بنية” بحضور اللواء المهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، وأعضاء مجلس إدارة شركة بنية للكابلات وممثلي الهيئة العربية للتصنيع لبحث التطورات النهائية لبدء عملية تشغيل مصنع كابلات الألياف الضوئية.

وشهد الاجتماع بحث مستجدات الموقف التنفيذي للمصنع المقام على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة، وكذلك التوسعات المستقبلية للمصنع ليصل الى مساحة 60 الف متر، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال التشييد والبناء والأعمال المدنية والكهروميكانيكية، والتشطيبات للمصنع والتي تجاوزت نسبتها 92%.

كما ناقش المهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة، المراحل النهائية لافتتاح المصنع والمقرر أن تبدأ بعملية تجميع خطوط الإنتاج والتشغيل ليكون منتج مصري لكابلات الألياف الضوئية بمعايير ومواصفات عالمية، وتم استعراض القدرات الإنتاجية المتوقعة للمصنع والتي تبلغ 25,000 كم للمرحلة الأولى من الإنتاج ومن المتوقع ان تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 60 الف كم سنوياً عند الانتهاء من التوسعات المستقبلية وذلك لإنتاج مختلف أنواع كابلات الألياف الضوئية.

وفي نهاية الاجتماع وجه اللواء المهندس عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الشكر لمجلس إدارة الشركة والقائمين على المشروع، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وبدء الإنتاج في التوقيتات المحددة مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية للمشروع التي تدعم خطط الدولة 2030 في التحول الرقمي، وخدمة احتياجات السوق المصري من بنية تحتية بتكنولوجيا متطورة للشبكات والاتصالات وتصديرها للمنطقة العربية والأفريقية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث التكنولوجيا العالمية في صناعة الكابلات.

تجدر الإشارة إلى قيام المهندس مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، بجولة ميدانية تفقدية لموقع مصنع كابلات الألياف الضوئية لمتابعة المراحل النهائية من المشروع، تفقد خلالها أعمال تنفيذ المراحل النهائية من مشروع بناء مصنع “بنية” لكابلات الألياف الضوئية الجديد والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المصنع 750 مليون جنيه ومن المستهدف أن يغطى 40% من الاحتياجات المحلية.

و أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، عن سعادته بالموقف التنفيذي للمصنع الذي شارف على المراحل النهائية وتم انشاؤه في وقت قياسي وفي ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يجعل النجاح بافتتاح المصنع في المواعيد المحددة سلفًا نجاحا مضاعفا، مشيرًا إلى أن مصنع الكابلات سيكون أكبر مُنتِج لكابلات الألياف الضوئية في المنطقة.

وأضاف مكي، نستهدف في المراحل الأولى تغطية احتياجات مصر من الألياف الضوئية لاستيعاب عملية التحول الرقمي الواسعة التي بدأتها الدولة منذ أعوام، ومن ثم التحول إلى تصنيع وتصدير منتج رائد بمواصفات عالمية صُنع بأيدي مصرية وعلى أرض مصرية تحت هدف رئيسي دائم وهو دعم الاقتصاد المصري.