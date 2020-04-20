عمومية «بايونيرز» تعتمد الاستحواذ على 5 شركات تابعة وتقييمات مبادلة الأسهم

ووافقت على توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الاستحواذ من خلال الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين.

علمت “المال” أن الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثثمارات المالية وافقت على تقديم عروض الشراء واعتماد دراسة القيمة العادلة ومعاملات المبادلة للاستحواذ على 5 شركات تابعة عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق، إن شركة بايونيرز أودعت عرضها الجديد للاستحواذ على خمس شركات تابعة، وجارٍ دراسته والمستندات المرفقة به.

كما سمحت الهيئة لـ”بايونيرز” بالسير في إجراءات عقد عموميتها للموافقة واعتماد التقييمات وزيادة رأس المال لتنفيذ الصفقة التي تعدّ سابقة أولى في المنطقة.

وأكد مصادر مطلعة أن الجمعية العادية وافقت على توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الاستحواذ من خلال الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين، على أن يتمّ رد نفس هذا العدد من الأسهم في ضوء الأسهم المستجيبة من خلال زيادة رأس المال المصدر بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ العرض.

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على زيادة رأسمال “بايونيرز” بحد أقصى 287.58 مليون سهم المقابلة للأسهم المستهدفة، بناء على عروض الشراء وفقًا لمعامل المبادلة، على أن تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير الأسهم محلّ المبادلة للشركة مقدِّمة العرض.

وتعتزم “بايونيرز” تقديم عرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات، وذلك تزامنًا مع خطة لتقسيم “القابضة” إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

ووافقت “بايونيرز” القابضة بعد مناقشات مع “الرقابة المالية”، فى وقت سابق، على إجراء تعديل في نتائج تقرير القيم العادلة لسهمها والأسهم المستهدفة بالعرض انتهت إلى تقييم سهم بايونيرز بنحو 8.66 جنيه، وسهم الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.086 جنيه، والمتحدة للإسكان والتعمير بنحو 6.76 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات 1.163 جنيه، والقاهرة للإسكان والتعمير 28.58 جنيه، والكابلات الكهربائية المصرية 3.111 جنيه.

وقالت المصادر إن الخطوة المقبلة تتضمن موافقة الجهات الرقابية على فتح سوق الصفقات الخاصة بالبورصة “OPR” لتنفيذ العرض، متوقعة الحصول على الموافقة خلال أسبوع من تقديم أوراق اعتماد الجمعية.

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية شهدت اتباع إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا تمثلت في توزيع المساهمين بشكل متباعد لا يضمن انتقال العدوى، مؤكدة أنه “جارٍ بحث تطبيق النظام الإلكتروني– عن بعد” في فعاليات الشركة المقبلة.

وارتفع صافي أرباح “بايونيرز” بنسبة 49.9% خلال تسعة الشهور الأولى من 2019 لتسجل 1.231.843 مليار جنيه، مقابل 821.680 مليون جنيه في الفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبحسب القوائم المالية المجمعة، ارتفعت إيرادات الأنشطة، خلال الفترة نفسها، إلى 8.699.374 مليار جنيه، مقابل 5.661.479 مليار جنيه في الفترة المماثلة، بنمو 54%.

وتملك “بايونيرز القابضة” عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية، كما تملك حصصًا فى شركات عقارية وصناعية ضخمة.