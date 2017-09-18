عمومية باتا الصناعية تختتم بصافي أرباح مليون جنيه

المال ـ خاص:

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة باتا الصناعية برئاسة السفير ياسر النجار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، بحضور وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات و أعضاء مجلسي شركتي القابضة الكيماوية وشركة باتا.

اعتمدت الجمعية الإيرادات المتوقعة للنشاط الجاري بما يعادل 29.5 مليون جنيه، وقد تم تحقيق الهدف بنسبة 109%، كما بلغت إيرادات النشاط الجاري نحو 32.1 مليون جنيه بزيادة حوالي 9.8 مليون جنيه عن إيرادات نشاط العام الماضي، وقد ساعد ذلك علي ثبات النتائج رغم الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج والخدمات وزيادة اﻷجور، كما حققت الشركة مجمل الربح عن العام المالي المنتهي 2016/2017 بما يعادل 5.5 مليون جنيه مقابل 4 ملايين عن العام المالي 2015/2016، وحققت الشركة صافي أرباح للعام المالي المنتهي 2016/2017 إجمالي 1.1 مليون جنيه مقابل 1.9 مليون جنيه.

ووأوضح المهندس شكري حماد، رئيس مجلس إدارة شركة باتا الصناعية، أن فارق اﻷرباح مقارنة بالعام الماضي نتيجة ترميم مبني مخزن البلاستيك والذي تم إنفاق ما يقترب من 700 ألف جنيه، إضافة إلي إنشاء شبكة انذار آلي بما يعادل 279 ألف جنيه كما تم تطوير فروع معارض باتا وهما فروع ” سيدي بشر، وكفر الشيخ، والزقازيق” بما يعادل 200 ألف جنيه تقريبا.

وعلي ذلك قررت الجمعية العامة العادية، الموافقة علي قائمة المركز المالي للشركة، مع إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالإضافة إلي إخلاء مسئولية مجلس اإدارة عن نتائج اﻷعمال.

كما فوضت الجمعية السفير ياسر النجار بتقرير مكافئة للعاملين ومجلس الإدارة نتيجة تحسن اﻷعمال، كما أوصت الجمعية في ضوء تحقيق 5.5 مليون جنيه إيرادات عربية في اتخاذ التدابير اللازمة لتعظيم ربحية الشركة من النشاط وتعظيم المبيعات وفتح أسواق جديدة.

كما أوصت الجمعية بسرعة الانتهاء من تسجيل عقود التمليك لجميع الوحدات حفاظا علي حقوق الشركة، وعلي الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة في اﻷصول الثابتة غير المستغلة والعقارات المملوكة ومتابعة اإجراءات القانونية تجاه العملاء المتوقفين عن السداد، وتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.