عمومية «الوادي للاستثمار» توافق على تجزئة السهم وتقرير مجلس الإدارة لعام 2019

واعتمدت الجمعية تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وتقارير الحكومة وغيرها من البنود.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ومراقب الحسابات عن السنة المالية الماضية 2019.

وصدقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة والترخيص له بالتبرعات، وتحديد بدلات الحضور واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية الماضية.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 أسهم لتصبح جنيه للسهم بدلاً من 10 جنيهات للسهم، كذلك تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الاساسي للشركة.

قال عادل مراد ، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي للاستثمار السياحي ، إن نسبة حضور الجمعية بلغت 53.6% تم فيها إتاحة نظام التصويت الإلكتروني.

عادل مراد

وأكد “مراد”، لـ”المال”، أن الهدف من التجزية تنشيط التداول على السهم وزيادة قاعد الملكية من المستثمرين خاصة مع تداول السهم على الشاشات في وقت سابق اسفل القيمة الاسمية.

أضاف مدير علاقات المستثمرين: “هناك تحسن في سعر السهم اذ اصبح يتداول حالياً بالقرب من مستوى 13 جنيها، وكان هناك ترحيب من المساهمين على قرار التجزئة”.

وأوضح أن اخر تقييم للشركة منذ فترة طويلة بلغ أكثر من 20 جنيهاً تضمن حينها تقييم فندقها في الهرم والمبنى العقاري المجاور، وكذلك حصتها البالغة 45% في سكاي لايت السياحية.

وأكد أن شركته لا تزال تسير في إجراءات طرح حصة من شركتها التابعة سكاي لايت بالبورصة، موضحا أن الأمر مرهون بدراسة الهيئة العامة للرقابة المالية للملف.

يذكر أن شركة الوادي للاستثمار قد حققت أرباحا بلغت 43.69 مليون جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بقيمة 32.9 مليون جنيه في العام المماثل.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 19.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 19.47 مليون جنيه في العام المقارن.