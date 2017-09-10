عمومية النساجون الشرقيون تبحث تخفيض رأس المال

مصطفى طلعت تعقد شركة النساجون الشرقيون للسجاد، جمعيتها العامة غير العادية، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيض رأس المال عبر إعدام 6.5 مليون سهم خزينة، بالإضافة إلى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها. ووافق مجلس إدارة الشركة، مؤخراً، على تخفيض رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه إلى 443.4 مليون جنيه،

مصطفى طلعت

تعقد شركة النساجون الشرقيون للسجاد، جمعيتها العامة غير العادية، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيض رأس المال عبر إعدام 6.5 مليون سهم خزينة، بالإضافة إلى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها.

ووافق مجلس إدارة الشركة، مؤخراً، على تخفيض رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه إلى 443.4 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم الخزينة بقيمة 6.59 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال “النساجون الشرقيون” الحالي 450 مليون جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 475 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 272.2 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2016، بنسبة نمو في الأرباح بلغت 74.5%.