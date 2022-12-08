عمومية «المهندس للتأمين» تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه

عقدت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين اجتماعين؛ عاديًّا، وغير عادي، أمس الأربعاء 7 ديسمبر 2022، واعتمدت الجمعية العمومية، في جتماعها العادي، تقريريْ مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة في العام المالي 2021/ 2022، المنتهي يونيو الماضي، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية وقائمة الدخل، وتقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي الماضي.

تمويل زيادة رأس المال من الأرباح

وأقرّت عمومية شركة المهندس للتأمين التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توزيع الأرباح طبقًا للمقترح المقدَّم من مجلس الإدارة، إبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمال الشركة عن العام المالي الماضي.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين، في اجتماعها غير العادي، على زيادة رأس المال المدفوع إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 65 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.7%، وسيتم تمويلها من الأرباح والأرباح المرحَّلة وفروق العملات.

عمومية “المهندس للتأمين” تعتمد نتائج العام المالى 2021/ 2022

ووفقًا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين التي اعتمدتها الجمعية العمومية، بلغت نسبة النمو في الأقساط المباشرة 31.8% في نهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة بلغت نحو 173.2 مليون جنيه،

ليرتفع رصيد الأقساط إلى 718.4 مليون جنيه، مقابل 545.2 مليون جنيه في العام المالي السابق 2020/ 2021، وبلغت نسبة الخطة المحققة من الأقساط المباشرة التي تم تحديدها في الموازنة التقديرية 114%.

وانخفض إجمالي المصروفات العمومية والإدارية إلي إجمالي الأقساط المكتتبة، لتصل إلى 10.61% في العام المالي 2021/ 2022، المنتهي في يونيو من العام الحالي، مقابل 13.08% في العام المالي السابق، المنتهي في يونيو 2021.

من ناحية أخرى حققت شركة المهندس للتأمين- وفقًا للقوائم المالية التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية- 153.2% نموًّا في أرباحها الفنية أو فائض الاكتتاب التأميني نهاية يونيو الماضي، بقيمة 28.5 مليون جنيه، مقابل 11.2 مليون جنيه محققة في يونيو من العام المالي 2020/ 2021، بزيادة بلغت نحو 17.3 مليون جنيه.