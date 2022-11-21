عمومية «المهندس للتأمين» تدرس زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه

تحسم الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين المنعقدة يوم 7 ديسمبر المقبل مقترح مجلس إدارتها زيادة رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه بدلا من 235 مليونا حاليا.

كشف خالد عبد الصادق العضو المنتدب للشركة أنه سوف يتم عقد جمعية عامة عادية لاعتماد المركز المالى الخاص بالعام 2022/2021 وأخرى غير عادية لإقرار الزيادة فى رأس المال المدفوع.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت خلال الأيام الماضية على نشر تقرير إفصاح شركة المهندس للتأمين، بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس مالها.

وأوضحت «المهندس للتأمين» أن التقرير تضمن دعوة الجمعة العامة غير العادية للنظر فى السير بإجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 235 مليون جنيه إلى 300 مليون.

وأضافت أن الزيادة قدرها 65 مليون جنيه لنحو 26 مليون سهم بقيمة اسمية 2.50 جنيه للسهم تم تمويلها بمبلغ 62.99 مليون من رصيد أرباح العام والمرحلة فى 30 يونيو الماضى وبمبلغ 2.001 مليون من احتياطى خاص فروق العملة.

وكشف «عبد الصادق» عن ارتفاع إجمالى استثمارات «المهندس للتأمين» لتتجاوز 1.01 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 823.1 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى، بزيادة تتجاوز 194.9 مليون، بنسبة نمو %23.7.

وأشار إلى تحقيق الشركة إجمالى أقساط بنحو 193.9 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023/2022 مقابل 135.5 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى 2021 بزيادة تصل إلى 58.4 مليون، بنسبة نمو تبلغ %43.1.

وارتفع صافى أقساط شركة المهندس للتأمين، ليصل إلى 97.6 مليون جنيه، فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/ 2023 مقابل 59.1 مليون فى الربع المقابل من العام المالي الماضي 2021/ 2022 بزيادة تصل إلى 38.5 مليون بنسبة نمو تتجاوز %65.

وارتفعت فاتورة التعويضات المُسددة، لتصل إلى 88.4 مليون جنيه، فى نهاية سبتمبر من العام الحالى، مقابل 62.2 مليون، بنهاية سبتمبر 2021 بزيادة 26.2 مليون، بارتفاع %42.1.

ونجحت الشركة فى زيادة معدلات النمو بفائض الاكتتاب التأمينى بنسبة %19.2 فى الربع الأول من العام المالى الحالى، ليصل إلى 9.3 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 7.8 مليون، محققة فى الربع المقابل من العام المالى الماضى زيادة 1.5 مليون.

وفيما يتعلق بفائض النشاط التأمينى تمكنت «المهندس للتأمين» من تحقيق 29.4 مليون جنيه تقريبًا فى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 25.6 مليون، للشهر المقابل من العام الماضى، بزيادة تصل إلى 3.8 مليون بنسبة نمو %14.8.