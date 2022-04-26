عمومية «المقاصة» توافق على بيع حصة «المقاصة سبورت» في مصنع النجيل 

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة على بيع حصة شركة المقاصة سبورت في الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.

وكشف خالد راشد، العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة، ان سعر السهم في العرض يقدر بـ 52 جنيها وهو اقل من قيمته الاسمية، وذلك نظرا لتكبد الشركة لخسائر.

وكانت «المال» قد كشفت عن مناقشات تجرى حالياً، تتضمن تقدم وزارة الشباب والرياضة بعرض لشراء حصة «المقاصة سبورت» فى شركة «النجيل الصناعى» البالغة 30%.

وقالت مصادر مُقربة من الصفقة المحتملة لـ«المال» إن هيكل ملكية «النجيل الصناعى» الحالى يتوزع بواقع %90 بنسب متساوية بين «المقاصة سبورت» –التابعة لـ«مصر المقاصة»- ووزارتى «الشباب والرياضة»، و«الإنتاج الحربى»، و%10 لشركة بوليتان الألمانية.

وأوضحت أن العرض المُقدم لشراء حصة «المقاصة» فى «النجيل الصناعى» أقل من القيمة الاسمية نظرا لتكبد الشركة المستهدفة بالعرض خسائر، مؤكدة أنه إذا تم اعتماد الأمر من جانب مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فسيتم طرحه للتصويت بجمعيتها العمومية القادمة، والمتوقع أن تنعقد فى مارس المقبل