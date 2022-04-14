تناقش الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، البدائل الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء مبنى إدارى لها فى الحى المالى بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. قالت مصادر مقربة من الملف إن الشركة دعت إلى عقد عمومية يوم 26 أبريل الحالي لمناقشة عدة بنود؛ منها استعراض مذكرة مجلس الإدارة لجميع تفاصيل مشروع مبنى العاصمة فى ضوء الارتفاعات الأخيرة بمواد البناء.

وأوضحت أن مجلس الإدارة فضَّل عرض الأمر على «العمومية» لاتخاذ قرار حول آليات الاستمرار فى المشروع من عدمه نظرًا لتضاعف التكاليف لتتناسب مع القدرات المالية للشركة.

مقترح بطرح مناقصة محدودة بين شركات المقاولات لتحديد التكلفة الاستثمارية بشكل دقيق

وأشارت إلى أن توصيات مجلس الإدارة تتركز فى مواصلة إنشاء المشروع عبر طرح مناقصة محدودة بين شركات المقاولات المتخصصة للتعرف على عروضهم المالية، وتحديد التكلفة الحالية، وبناءً عليها يتم تحديد الموقف النهائى، وإن كانت هناك ترجيحات بأن يطالب أعضاء الجمعية بالتنازل عن المشروع والاهتمام بالأنشطة الرئيسية للمقاصة.

كانت «المال» قد نشرت، فى السابق، شراء مصر المقاصة فى ديسمبر 2019 قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة مساحتها تقارب 5500 متر بسعر 15 ألف جنيه للمتر، بقيمة تبلغ 81.869 مليون جنيه؛

بخلاف 2.2 مليون فى صورة وديعة صيانة بنسبة 2.8% من قيمة الأرض؛ علاوة على إضافة فائدة متناقصة بمعدل 10% سنويًّا ليصبح إجمالى قيمتها نحو 90.128 مليون.

يشار إلى أن «مصر للمقاصة» عقدت جمعية عمومية لمناقشة أدائها فى 2020 تم الاتفاق خلالها على دراسة جميع البدائل التمويلية المتاحة لتدبير 600 مليون جنيه، تمثل التكلفة الاستثمارية لإنشاء المبنى الإدارى بالعاصمة الإدارية.

وأعلنت مصر المقاصة تحقيق صافى ربح بلغ 495.2 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة مع 561.2 مليون فى 2020؛ كما حققت إيرادات بقيمة مليار مقابل 1.1 مليار.

وخلال العام الماضى تحملت مصروفات بقيمة 511.9 مليون جنيه مقابل 538.7 مليون فى 2020.