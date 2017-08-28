عمومية المصرية للاتصالات: ضعف دراسات جدوى كابل TE -North

المال– خاص: كشف محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة فى 28 مارس الماضى عن ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروع الكابل البحرى الدولى "TE-North" بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى عدم وجود حصر لإجمالى تكاليف المشروع حتى 31 ديسمبر 2016. يذكر أن مصر تستحوذ على ح

المال– خاص:

كشف محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات المنعقدة فى 28 مارس الماضى عن ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروع الكابل البحرى الدولى “TE-North” بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى عدم وجود حصر لإجمالى تكاليف المشروع حتى 31 ديسمبر 2016.

يذكر أن مصر تستحوذ على حوالى 16% من حجم الكابلات البحرية حول العالم بواقع 160 ألف كيلو متر، ويمر عبر أراضيها 18 كابلاً بحريًا لربط دول العالم المختلفة وتزويدها بالإنترنت، وتقدر استثمارات الشركة بكابل البحرى “تى إى نورث” بـ155 مليون دولار، وتكلفت المرحلة الأولى منه حوالى 125 مليون دولار فى المرحلة الأولى.

وقال المحضر الذى اعتمدته الشركة اليوم وحصلت “المال” على نسخة منه أن ذلك أدى إلى إقامة 3 سنترالات خاصة بخدمات التراسل الدولى للكابل لم يتم الاستفادة منها نظرا لتغير مسار الكابل، وتغير نقاط الإنزال وإنشاء مبان بديلة للسنترالات.

وأضاف إن إجمال التكلفة الاستثمارية للمشروعات المنفذة خلال العام الماضى وصل إلى 3.203 مليار جنيه، وتبين من متابعة إسناد وتنفيذ بعض العمليات وجود عدة ظواهر منها عدم وجود خطة سنوية واضحة لاحتياجات الشركة، إسناد أعمال تقديم الاستشارات الفنية لنفس المشروع لأكثر من مكتب استشارى، بالإضافة إلى عدم دقة الدراسات السابقة الخاصة بطرح بعض العمليات مما أدى إلى الغاء بعضها بعد طرحها أو بعد إسنادها الأمر الذى تسبب فى تحملها الشركة.

وأشار إلى تكرار حدوث أعطال بالكوابل والكبائن إذ بلغ إجمالى عدد حوادث سرقة الكوابل خلال عام 2016 997 حادثة تكبدت الشركة عنها خسائر بنحو 17.1 مليون جنيه، مقابل 1518 حادث تسببت فى خسائر 18 مليون جنيه خلال العام قبل الماضى.

وتابع أنه لوحظ بشأن عملية سحب وبيع الكوابل النحاسية الأرضية لصالح شركة كوين وجود بعض الملاحظات منها عدم وجود بعض الكوابل بالعديد من الغرف المحددة بأمر التكليف، وفروق بالنقص فى طول بعض الكوابل بين الوارد ببعض أوامر التكليف وبين ما تم سحبه فعليا بمعرفة اللجنة المختصة، واختلاف فى أرقام الغرف وسعة الكابلات بين المدرج فى أوامر التكليف وقد تبين خفض اسعار بيع تلك الموابل بالرغم من ارتفاع سعر النحاس.

على صعيد آخر، لفت إلى ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الماضى مقارنة بـ2015، بسبب زيادة عائدات الشركة من فودافون مصر بنحو 1.483 مليار جنيه تمثل 37.4 % من إجمالى الزيادة فى إيرادات الشركة، وزيادة إيرادات وحدة أعمال المشغلين بنحو 1.072 مليار جنيه، فضلا عن نمو إيرادات فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه بـ 1.024 مليار جنيه.