عمومية المصرية للاتصالات تقر توزيعات نقدية لمساهميها عن 2019

تخصيص نحو 659.84 مليون جنيه من أرباح العام الماضى للعاملين

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 25 قرشاً للسهم عن 2019 .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن الجمعية أقرت توزيع 426.76 مليون جنيه على المساهمين عن العام الماضى ، بالإضافة إلى تخصيص نحو 659.84 مليون جنيه من أرباح العام الماضى للعاملين .

وقررت الجمعية ترحيل نحو 5.89 مليار جنيه للعام المقبل .

كما استبعدت أيضا قطعة الأرض الخاصة بمحطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة والبالغة مساحتها 2865.61 متر مربع من أصول الشركة مقابل تخفيض قيمة الاحتياطي العام .

وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال العام الماضى .

وفيما يخص قرارات الجمعية العامة غير العادية، أقرت تعديل نص المادة 4-21 و 24، و25 و 26، و 35، و36، و 58، و69 من النظام الأساسي للشركة واستحداث المادة 39 من النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ خلال 2019 نحو 4.4 مليار جنيه، مقابل ربح بلغ 3.3 مليار جنيه خلال 2018 .