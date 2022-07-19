عمومية «القناة للتوكيلات الملاحية» توافق على موازنتها التقديرية للعام المالي الجديد

عقدت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، جمعيتها العمومية مؤخرًا بمقر الشركة القابضة للنقل بالإسكندرية؛ وذلك لمناقشة توقعات ميزانية العام المالي الجديد 2022- 2023 والتي توقعت أن يصل حجم أرباحها إلى قرابة 200 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية على تقديرات الشركة من حيث عدد السفن التي ستتم خدمتها خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 875 سفينة، بزيادة قدرها 4.2% عن العام المالي الماضي، موضحة أن الشركة تعمل في ظل منافسة كبيرة مع القطاع الخاص والأجنبي.

وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجاري بمبلغ يصل إلى 69.5 مليون جنيه بزيادة عن المحقق، خلال العام المالي الماضي، بنحو 15.5 مليون جنيه،

موضحة أن تلك الزيادة قد تكون ناتجة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،

حيث توقعت أن تحقق أنشطة الملاحة زيادة 25.3%، وقطاع البحارة زيادة قدرها 5.9%، وقطاع التخليص زيادة قدرها 1.7% بإيرادات تصل قيمتها إلى 18.5، و19، و4.5 مليون جنيه على التوالي.

كما توقعت أن يحقق نشاط السياحة 7.5 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13%، وكذا نشاط ميناء نويبع لسفن الرورو من المتوقع أن يحقق زيادة قدرها 74.3%،

حيث من المتوقع أن يصل حجم إيرادات هذا النشاط إلى 14 مليون جنيه، وذلك بعد القرارات الخاصة بفتح العَمرات والحج البري،

وكذا عودة المدرسين العاملين بالمملكة العربية السعودية، والأردن عن طريق خط نويبع، مما يزيد عوائد هذا النشاط، حيث تعمل الشركة في نشاط الوكالة الملاحية للسفن العاملة بين خط نويبع العقبة.

وأكدت الشركة أنها لم تتوقع أية عوائد للتخزين خلال الفترة المقبلة؛ وذلك نتيجة تأثر هذا النشاط بالحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم لم تستهدف الشركة أية عوائد من هذا النشاط.

وتستهدف الشركة عدم تخطّي عجز النشاط الرئيسي لها، خلال موازنة العام المالي الحالي، 4.5 مليون جنيه، وذلك مقابل عجز خلال العام المالي الماضي بقيمة 13.7 مليون جنيه.

وأكدت الشركة أن السبب في زيادة إيرادات نشاط الملاحة بمعدلات أكبر من زيادة كمية الإنتاج وجود بعض العملاء تؤدى لهم خدمات ملاحية “لوجستيات”؛ وهي تحقق إيرادات نشاط ملاحي ليس لها ارتباط بعدد البواخر، وبصفة خاصة العميل “ديريدنج إنترناشيونال” الذي بدأ أعمال بمشروعه الجديد في أبو قير بالإسكندرية اعتبارًا من مارس من العام الماضي.

وتسهم القناة للتوكيلات الملاحية فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات 20.01%، و20.26% فى بورسعيد لتداول الحاويات،

كما تسهم فى «الملاحة الوطنية» و«الترجمان جروب» بنسبة 18.67%.