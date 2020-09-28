عمومية «القاهرة للاستثمار» توافق على توزيع 84 مليون جنيه أرباحاً للمساهمين

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة «القاهرة للاستثمار» والتنمية العقارية توزيع 84 مليون جنيه أرباح على المساهمين بواقع 0.144 جنيه للسهم.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، إنه من المقرر أن يتم الصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019.

وأكدت “القاهرة للاستثمار” أن الصرف سيكون خلال شهر من تاريخ انعقادها.

وأظهرت نتائج أعمال شركة القاهرة للاستثمار ارتفاع صافى أرباحها إلى 106.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مايو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 82.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة من «القاهرة للاستثمار» للبورصة ارتفاع إيراداتها إلى 325 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بإيرادات بلغت 218 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 130.5 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف قدرها 86.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذى إن شركة القاهرة للاستثمار حافظت على مكانتها القوية رغم امتداد قرار اغلاق المدارس والجامعات حتى الربع الثالث للعام الدراسى 2019-2020.

وأضاف القلا أن شركته نجحت فى تفعيل نظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية وفق أحدث معايير المدارس الدولية.

وقالت القاهرة للاستثمار فى وقت سابق إن جامعة بدر المملوكة لها وقع تصنيفها فى المركز الـ 79 ضمن أفضل مائة جامعة مبتكرة على مستوى العالم.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة 18 يونيو الماضى، أن تصنيف جامعة بدر صدر من منظمة الأممم المتحدة للتدريب والبحث بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية أخرى قامت بالمسح.

وجاء تصنيف جامعة بدر فى المركز 16 ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم من حيث تمثيل القيم الأخلاقية إلى جانب تصنيفها فى المركز الـ 79 ضمن أفضل مائة جامعة مبتكرة.

كما صنفت الجامعة فى المركز الـ 33 ضمن أفضل خمسين جامعة على مستوى العالم، فى المشاركة والتبادل الثقافى لطلاب الجامعة.

وقالت القاهرة للاستثمار إن هذا التصنيف يعزز من فاعلية وتأثير جامعة بدر على مستوى المجتمع المصرى والعالم.

وتعتبر القاهرة للاستثمار أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها وجامعتها الخاصة ارتفع إلى 37.4 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس الماضى اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

وتتوقع القاهرة للاستثمار افتتاح هاتين المدرستين فى العام الدراسى القادم 2020-2021، ولم يذكر الإفصاح تفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقية.

فى سياق متصل ،أعلنت الشركة فى فبراير عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الشركة فى إفصاح 20 فبراير، إن هذه المدرسة ستلبى احتياجات قطاع عريض من قاطنى شرم الشيخ وجنوب سيناء، عبر اعتمادها اللغة الروسية كلغة ثانية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتتوقع الشركة بدء تشغيل هذه المدرسة من العام الدراسى المقبل (سبتمبر 2020).

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة، بينما تستحوذ على 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية.

الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية، كما يتبعها، شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم.

كذلك تضم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.