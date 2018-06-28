عمومية القاهرة للاستثمار توافق على شطب الشركة من البورصة

مصطفى طلعتوافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية على شطب قيد أسهمها من جداول البورصة المصرية شطبا اختياريا في ضوء أحكام المادوة 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الخميس، إنه



مصطفى طلعت

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية على شطب قيد أسهمها من جداول البورصة المصرية شطبا اختياريا في ضوء أحكام المادوة 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الخميس، إنها تلتزم بشراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب من المساهمين وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.

وأشارت القاهرة للاستثمار والتنمية إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي ستعلن عن تفاصيلها شركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، التي سوف تمثل الطرف المشتري.