عمومية الصعيد للمقاولات تعتمد رفع رأسمالها لـ709.6 مليون

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 665.2 مليون جنيه إلى 709.6 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن الجمعية وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال 2016، إلى 82.7 مليون جنيه، ويبلغ رأسمالها نحو 665.3 مليون جنيه، موزعاً على 665.3 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.