بورصة وشركات

عمومية الشرقية للدخان تقرر خفض القيمة الاسمية للسهم بواقع الثلث

أحمد اللاهونى: قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الشرقية للدخان"ايسترن كومبانى" خفض القيمة الاسمية للسهم بنسبة الثلث لتصبح 5 جنيهات بدلا من 15. ولم تأخذ الجمعية المنعقدة الأحد، أى قرار لتغيير رأس المال ليظل ثابتا عند 1.5 مليار جنيه.

2:49 ص, الأثنين, 26 مارس 18 2:49 ص, الأثنين, 26 مارس 18

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أحمد اللاهونى:

قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الشرقية للدخان”ايسترن كومبانى” خفض القيمة الاسمية للسهم بنسبة الثلث لتصبح 5 جنيهات بدلا من 15.

ولم تأخذ الجمعية المنعقدة الأحد، أى قرار لتغيير رأس المال ليظل ثابتا عند 1.5 مليار جنيه.

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