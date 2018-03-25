عمومية الشرقية للدخان تقرر خفض القيمة الاسمية للسهم بواقع الثلث

بورصة وشركات

أحمد اللاهونى: قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الشرقية للدخان"ايسترن كومبانى" خفض القيمة الاسمية للسهم بنسبة الثلث لتصبح 5 جنيهات بدلا من 15. ولم تأخذ الجمعية المنعقدة الأحد، أى قرار لتغيير رأس المال ليظل ثابتا عند 1.5 مليار جنيه.