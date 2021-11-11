عمومية «الشرقية للدخان» تسمح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود 50 مليون جنيه للعام المالي الحالي

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” على اعتماد التبرعات المنصرفة للعام المالى السابق مع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع فى حدود مبلغ 50 مليون جنيه للعام المالى الحالى دون أن تفصح عن جهة محددة.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، قد اعتمدت اليوم الخميس، نتائج أعمال العام المالي المنقضي في 30/6/2021، بحضور المساهمين.

وكشف تامر جادالله أن أحجام المبيعات والإنتاج خلال العام المالى الماضى سجلت أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية من 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% في الوقت ذاته تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية من 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16%.

وذكر جادالله، خلال كلمته بالجمعية العامة العادية اليوم، أن مجلس الإدارة استطاع من خلال الدراسات الممنهجة والرؤى المستقبلية أن يضع العديد من الخطط الاستراتيجية لمواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية.

وأشار إلى أن الخطط تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد والعمل على خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع تحسين كفاءة التوزيع والتواجد بالأسواق الجديدة واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات ومزيج تسويقي يتجه إلى السوق مباشرة مع تنويع محفظة الشركة الاستثمارية من خلال الاستثمار الامثل الخالي من المخاطر.

وأكد أنه رغم التحديات التى واجهتها الشركة ومنها جائحة كورونا وهو التحدى الأكبر لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية على مستوى العالم إلا أن الشركة استطاعت أن تتغلب على الأزمة المستمرة بتحقيق أعلى نتائج في تاريخها.