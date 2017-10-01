عمومية الشرقية للدخان تحقق 3.3 مليار جنيه فائضا

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت : انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" اليوم، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "إيسترن كومباني".واعتمدت ا

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت :

انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” اليوم، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة “إيسترن كومباني”.

واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي 2016/2017 إجمالي 10.5 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه عن العام المنصرم.

وحققت الشركة الفائض القابل للتوزيع 3.3 مليار جنيه بعد التعديل مقابل 1.4 مليار جنيه عن العام الماضي، ووصل مجمل الربح 87 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه عن العام الماضي، بالإضافة إلى دفع الضرائب التي دخلت خزانة الدولة، والمقدرة 42.6 مليار جنيه مقابل 34.9 مليار جنيه عن العام الماضي.



وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية اعتماد حساب التوزيع مع مراعاه ما ورد بالبند الأول والثاني بعد إجراء التعديلات التي قررتها الجمعية بمراعاة أن يكون العائد على السهم 11.5 جنيه مع تأجيل صرف 3.5 جنيه من الكوبون لمدة ثلاث أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وأن تكون حصة العاملين 170 مليون جنيه على أن يتم الصرف بما لا يجاوز أجورهم اﻷساسية السنوية في 30/6/2017، وتفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، في تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة وترحيل باقي الحصة إلى حساب الفائض المرحل إن وجد.

كما قررت الجمعية الموافقة علي صرف حافز التميز بنفس الأسس والقواعد التي تم الصرف بها الأعوام السابقة، رد المخصص المكون خلال العام المالي المنتهي في 30/6//2017 لمقابلة إعادة الهيكلة للقدرة الإنتاجية لأصول الشركة بنحو 1.5 مليار جنيه وفقا لنا ورد بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات مع مراعاة أثر ذلك علي القوائم المالية للشركة في 30/6/2017 مع إرجاء مشروع إعادة الهيكلة لمزيد من الدراسة .

وصدقت الجمعية عل القوائم المالية في 30/6/2017 بعد إجراء التعديلات التي قررتها الجمعية العامة بالبند الأول علي أن يتم النشر عقب مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية بعد التعديل .

بالإضافة إلي إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2017 مع تطبيق الأسس والقواعد السارية بشأن العلاوات الدورية، إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضة من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج اﻷعمال عن العام المالي المنتهي.