عمومية الحديد والصلب تبحث نتائج الأعمال اليوم

تنظر الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية، اليوم الخميس، في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017، كما تبحث اعتماد استخدام الاحتياطيات والمخصصات.

وتشير القوائم المالية للشركة، عن العام المالي المنتهي، تحقيق صافي ربح 744.6 مليون جنيه، مقابل خسائر 615. 5 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات.

ويبلغ رأسمال “الحديد والصلب” 976.8 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.