عمومية «التميت فارما» تجدد الثقة فى رضا مصطفى رئيس مجلس الإدارة



شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة “التيميت فارما” للمحاليل الوريدية، التي إنعقدت مؤخراً بنسبة حضور بلغت ٧٢٪؜ من اسهم مساهمى الشركة، تجديد الثقة في الدكتور رضا مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقامت بإعادة انتخابه فى المجلس القادم وأبرأت ذمة المجلس القديم.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور رضا مصطفى لـ” المال” بأن المصنع عاد للإنتاج بعد توقف دام أربعة أشهر، وذلك بسبب تأخر وصول المواد الخام من ألمانيا جراء وباء الكورونا وماتبعته من مشاكل فى الشحن، لافتاً إلى أن إنتاج المصنع سيعود من جديد بقوة ودون توقف.

وأضاف “مصطفى” أن زيادة الإنتاج المتوقعة الفترة المقبلة تأتي بالتزامن مع توقيع اتفاق مع موردين المواد الخام المستورد والمحلى لمدة عام كامل، في حين وضع خطة عاجلة لتشغيل ثلاث ورديات للعمل داخل المصنع على مدار الأسبوع، وذلك لسد النقص فى المحاليل الوريدية بالسوق المصرى والأسواق المحيطة، في إطار خدمة المريض المصرى والعربي.

وقال «مصطفى» في تصريحات صحفية مسبقة إنه أسس المصنع بمعاونة مجموعة من الصيادلة على مساحة خمسة ألاف متر مربع، لإنشاء 4 خطوط إنتاج، مستهدفاً وصول المصنع لـ 6 خطوط إنتاج، فى حين أن تلك الخطوط تحتاج إلى 20 ألف متر، ولكنه استطاع أن يستغل كل جزء فى الأرض والمصنع، وكذلك إستغلال أقصى ارتفاع وهو 15 متراً، لحين تنفيذ خطة التوسع.

وأضاف أن تكلفة إنشاء المصنع بلغت نحو 350 مليون جنيه، برأس ماله قدره 240 مليون جنيه، فى حين أن المُستهدف تحقيق مبيعات سنوية بدءاً من عام 2021 بنحو 350 مليون جنيه، مؤكداً أنه لم يُقيد فى البورصة حتى الآن، ولكن يضع ذلك ضمن أولوياته بالمرحلة المُقبلة.



يشار إلى أن ألتيميت فارما أطلقت محاليل وريدية عالية الجودة، بماكينات ألمانية ومعدات إيطالية تعمل فى مصنع يتبع معايير جودة التصنيع العالمية فى نظام معقم ومغلق بالكامل.