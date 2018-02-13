عمومية البنك الأهلى ترفع رأس المال إلى 35 مليار جنيه

اعتماد صافى أرباح تاريخى بقيمة 13.4 مليار جنيه أبوالفتوح: توجيه باقى الأرباح لدعم حقوق الملكية لتصل إلى 90 مليار جنيه كتب- محمد سالم:وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، على مقترح زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 35 مليار جنيها بدلا من 28.65 مليار فى الوقت الحال

اعتماد صافى أرباح تاريخى بقيمة 13.4 مليار جنيه

أبوالفتوح: توجيه باقى الأرباح لدعم حقوق الملكية لتصل إلى 90 مليار جنيه



كتب- محمد سالم:

وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، على مقترح زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 35 مليار جنيها بدلا من 28.65 مليار فى الوقت الحالى.

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك فى تصريح لـ”المال”، إن أقرت صافى أرباح تاريخى بنهاية العام المالى 2016 – 2017 يبلغ 13.4 مليار جنيها مقارنة بـ 12.5 مليار فى السنة المالية السابقة ، مشيرا الى أن الجزء المتبقى من الأرباح عقب زيادة رأس المال سيتم احتجازه لدعم حقوق الملكية لتتجاوز مستوى 90 مليار جنيها مقابل 84 مليار فى يونيو 2017 و38.6 مليار فقط فى العام المالى 2015 – 2016.

ونجح البنك في تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغت 22.525 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2016- 2017 مقارنة بنحو 19.545 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015- 2016.

أشار “أبوالفتوح” إلى ارتفاع إجمالى أصول البنك الى 1.4 تريليون جنيها بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 703 مليار فى العام المالى 2015 – 2016 بزيادة قدرها 660 مليار ، كما تقترب الودائع من حاجز التريليون جنيه وتسجل القروض 500 مليار جنيه.

