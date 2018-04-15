عمومية الإنتاج الإعلامي تعتمد القوائم المالية وتقرير المحاسبات

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017 ، و اعتمدت القوائم المالية لها، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت الجمعية قد عقدت، برئاسة أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور المساهمين وممثلي المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة، واكتمل النصاب القانوني لها بحضور 79% من مالكي الأسهم.

واستعرض “هيكل” خلال الجمعية أهم الإنجازات التي تمت في عام 2017 ومنها تحقيق صافي أرباح 54,6 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع مجموعة عبد المحسن الحكير السعودية، علي منح حق انتفاع المنطقة الترفيهية الماجيك لاند بنظام ” BOT” لمدة 30 عاما باستثمارات قدرها 30 مليون دولار.

وتعد مجموعة الحكير واحدة، من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل مدن الألعاب الترفيهية، والمنتجعات السياحية والفنادق وتدير العديد من الاستثمارات في الكثير من دول العالم.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء علي منح مدينة الإنتاج صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية العالمية، وهي الخطوة التي طال انتظارها والتي تساهم في جذب الإستثمارات عن طريق تصوير الأفلام الأجنبية من خلال المدينة بنظام الشباك الواحد الذي يقدم العديد من الامتيازات والتسهيلات الإدارية.

وتابع : “هناك العديد من الخطط الواعدة خلال العام الجاري سوف تأتي بثمار ملموثة لكل المساهمين ومنها إنشاء إستديو جديد بمساحة 750 مترا مربعا، ومساحات إدارية ملحقة تجاوز 1500متر مربع سيتم تأجيرها والتي من شأنها تعظيم إيرادات الشركة، ويبلغ مجلس إدارة الشركة يبذل قصاري جهده للحفاظ علي حقوق المساهمين الذين تعرضوا للظلم كثيرا في فترات سابقة” .

وفي نهاية الجمعية، عقد “هيكل” جلسة ودية مع عدد من المساهمين بالشركة استمع خلالها إلي مقترحاتهم وأرائهم للنهوض بالشركة، وقد أعرب المساهمون عن تقديرهم الكبير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة علي الجهود المبذولة من أجل إعادة حقوق المساهمين، كما أكدوا ثقتهم الكبيرة في سياسات الشركة في عهد الإدارة الحالية التي تعمل بكل جهد لتعظيم موارد المدينة، وإعادتها إلي مكانتها الطبيعية فيٍ المنطقة .