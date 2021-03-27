«عمومية الإنتاج الإعلامي» تجدد الثقة في مجلس الإدارة وتعتمد توزيعات الأرباح

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى في إجتماعها اليوم على تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2021.

أكدت الجمعية ثقتها بالإجماع في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد النتائج التي وصلت إليها المدينة خلال السنوات الخمسة الماضية، وجددت الجمعية ثقتها في رئيس وأعضاء المجلس.

كانت الجمعية العمومية للمدينة قد عقدت برئاسة أسامة هيكل، وبحضور المساهمين وممثلى المؤسسين، واكتمل النصاب القانوني بحضور 78% من مالكى الأسهم.

وقامت الجمعية باعتماد توزيع الأرباح بواقع سهم لكل 19 سهما بعد أن حققت المدينة أرباحا تجاوزرت 103 ملايين جنيه رغم ظروف جائحة كورونا، وذلك أيضا رغم قيام المدينة بالاستحواذ على 98% من أسهم الشركة العربية الفندقية بمبلغ 233 مليون جنيه، وكذلك استكمال إنشاء مركز الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية بالعجوزة بأحدث المعدات والتجهيزات الهندسية لتقديم خدمات مميزة لهذه القنوات.

وفى نهاية الجمعية أكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامى استطاعت التوزان في فترة جائحة كورونا، التي أصابت العالم خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن المدينة بصدد الدخول في استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة تحقق المزيد من النمو الاقتصادى لها.

كما وجه هيكل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على مجهودهم الكبير، الذى بذلوه في العام الماضى والأعوام السابقة والذى ساهم بشكل كبير في وضع المدينة على الطريق الصحيح، وإعادة ثقة العملاء بها، بعد أن عانت كثيرا في الماضى من تدهور أوضاعها الاقتصادية.

وطمأن هيكل المساهمين على وضع المدينة في الفترة القادمة، وذلك بعد استكمال المشروعات الواعدة التي تقوم الإدارة حاليا بوضع خطط تنفيذها والتي تصب في صالح المدينة والمساهمين بها.