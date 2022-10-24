عمومية إيسترن كومباني تقرر تشكيل مجلس الإدارة وتامر جاد الله رئيسا لمجلس الإدارة

قررت الشركة الشرقية ايسترن كومباني إعادة تشكيل مجلس الادارة، برئاسة هاني أمان بمنصب الرئيس التنفيذي، وتامر جاد الله رئيس لمجلس الإدارة.

كما فاز 5 أعضاء مرشحين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعضوية مجلس الإدارة و فوز عضو اتحاد العاملين والمساهمين بمقعد، وعضو مستقل اسلام السيد سالم، و محمد جمال محرم عضو مستقل.

كما اعتمدت الجمعية العمومية صافي ربح بلغ 4.03 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 4.28 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.