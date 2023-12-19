عمومية أورينت للتأمين التكافلى- مصر تعتمد مركزها المالي والشركة تحقق أقساطا 3.25 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين التكافلى نتائج الشركة عن العام المالى 2022/2023 المنتهى في 30 يونيو الماضي ، وقد بلغ حجم الأقساط المباشرة 3.25 مليار جنيه أقساط بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبمعدل نمو 74%.

أورينت للتأمين التكافلي تسدد 1.26 مليار جنيه تعويضات العام الماضي

وسددت الشركة 1,268 مليار جنيه تعويضات في 2022/2023 مقارنة بـ 654 مليون جنيه في 2021/2022 بنسبة بزيادة قدرها 94% .

وارتفع فائض الاكتتاب إلى 263 مليون جنيه مقارنة مع 185 مليون جنيه فى 2022 بنسبة زيادة 46%، أما عن استثمارات الشركة فقد قفزت إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2022/2023 مقارنة مع 2.6 مليار خلال العام المالى 2021/2022 بمعدل نمو 92%.

وبلغ إجمالى حقوق الملكية بالشركة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022 بمعدل نمو 50%، كما ارتفعت قيمة الأصول إلى 5,133 مليار جنيه.

ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة

وأوضح محمد عبد الرسول -العضو المنتدب للشركة بأن هذه النتائج تعتبر هى الأفضل فى تاريخ الشركة بالرغم من كل التحديات و هى أكبر دليل على فرص النمو الكبيرة بسوق التأمين المصرى ، و جدير بالذكر أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز S&P “العالمية قامت برفع التصنيف الائتمانى للشركة ليصبح “+ A”، مع تجديد التصنيف ” a+”من مؤسسة “AM Best”.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس قوة و مكانة شركة أورينت للتأمين التكافلي في سوق التأمين المصري وتميزها في تحقيق النمو وتوفير الخدمات لعملائها.