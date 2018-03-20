عمومية أوراسكوم للتنمية توافق على بيع أصول بقيمة 882.6 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، على بيع أصول مملوكة لها بحوالي 882.6 مليون جنيه.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن الأصول تتمثل في حصة الشركة في 3 فنادق “رويال أزور وكلوب أزور ومكادي جاردينز”، بالإضافة إلى قطعة أرض “مكادي” المملوكة لشركة رؤية للتنمية السياحية والعقارية – شركة تابعة.

وأضافت أنها ستحقق إجمالي تدفقات نقدية بقيمة 492.8 مليون جنيه، من بيع الأصول المشار إليها، متوقعة أن تؤدي عملية البيع إلى استبعاد الديون الخاصة بشركة “رويال” للسياحة والتنمية والبالغة 260.1 مليون، وهي الشركة المالكة لفنادق “رويال أزور وكلوب أزور”، كما أنه من المتوقع تحقيق أرباح من تنفيذ الصفقة بقيمة 373.8 مليون جنيه.

في سياق آخر، وافقت الجمعية على تجزئية القيمة الاسمية لسهم “أوراسكوم للتنمية” بنسبة 1:5 لتصل إلى جنيه بدلا من 5 ، ليرتفع رأس المال المصدر بعد التجزئة من 221.6 مليون جنيه، إلى 1.1 مليار.

