عمومية أوراسكوم كونستراكشون توافق على إقفال خسائر بقيمة 281 مليون دولار

رجب عزالدينوافقت عمومية شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد يجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على اقفال الخسائر المتراكمة بقيمة 281.3 مليون دولار.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنه سيتم إقفال الخسائر خصما من حساب علاوة إصدار الأسهم في 1 يناير 2017 تمهيدا لتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 30 مليو

رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد يجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على اقفال الخسائر المتراكمة بقيمة 281.3 مليون دولار.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنه سيتم إقفال الخسائر خصما من حساب علاوة إصدار الأسهم في 1 يناير 2017 تمهيدا لتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 30 مليون دولار.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى 11 ابريل الماضى توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 30 مليون دولار عن عام 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 85 مليون دولار خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 53 مليون دولار في 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.6 مليار دولار خلال 2017 مقابل إيرادات بلغت 4 مليار دولار في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 116.7 مليون جنيه، موزعا على 116.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.