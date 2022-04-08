عقدت مجموعة أغذية – الشركة الإقليمية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات-، اجتماعها السنوي السابع عشر بشان الموافقة على توزيعات الارباح على المساهمين.

وقالت أغذية في بيان صحفي ان المساهمون قد وافقوا على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8.25%، أي ما يعادل 8.25 فلساً للسهم تماشياً مع سياسة المجموعة بتوزيع أرباح نصف سنوية، لترتفع إجمالي الأرباح الموزعة لهذا العام إلى 130.6 مليون درهم إماراتي بنسبة 9.9٪ مقارنة بعام 2020 مقابل 118.8 مليون درهم إماراتي التي تم توزيعها في عام 2020

ووافق المساهمون على قرار تعيين شرميلا جنيفر مورات عضوًا في مجلس الإدارة بدلاً من سيف الدين روباوالا الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس ليتفرغ بشكل كامل لإدارة سلسلة محلات لولو.

ومن بين القرارات الأخرى التي قدمها مجلس الإدارة، وحظيت بموافقة المساهمين؛ تقرير المجلس والمكافآت الخاصة بأعضائه، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنصرمة 2021. وعلاوة على ذلك، فقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية للعام ذاته، واتخاذ قرار بشأن تعيين “ديلويت” بصفة مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2202.

وكشفت مجموعة أغذية مؤخرًا عن أن صافي إيرادات المجموعة بلغ 3.07 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو 49% على أساس سنوي معززه بالاستحواذ والإدماج المالي لكل من شركة الفوعة للتمور، وشركة مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب.

بلغت نسبة مساهمة قسم اللحوم المبردة والمجمدة 21%، وقسم الوجبات الخفيفة 18%، وقسم المياه/المشروبات والمواد الغذائية الأخرى 31%، في حين ساهم قسم الأعمال الزراعية بنسبة 30% من إجمالي إيرادات المجموعة للعام 2021.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: ” كان عام 2021 من الأعوام التي شهدت تحولات هائلة بالنسبة لمجموعة “أغذية” حيث أعلنت المجموعة عن استراتيجية النمو الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025″.

اضاف: ” على الرغم من التقلبات المستمرة في الأسواق والظروف الاقتصادية الحالية التي فرضت علينا تحديات جمّة، فقد واصلنا مسيرتنا بشكل منضبط ومدروس وهو ما أسفر عن تحقيق نمو تجاري واتساع نطاق أعمالنا جغرافيًا فضلاً عن زيادة أعداد القوة العاملة. لقد تمكنّا من إرساء أسس قاعدة أعمال تتسم بالقوة والتطور والاستدامة تتيح لنا الانطلاق نحو أسواق جديدة وتوفير منتجات فائقة الجودة لأعداد متزايدة من العملاء”.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: ” خلال عام 2022 كانت استراتيجية الاندماج في “مجموعة أغذية” أساسية في تحقيق أفضل قيمة لكل من أصحاب المصلحة والمساهمين على مستوى المجموعة، حيث ساهمت عمليات دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها في ارتفاع الإيرادات وتحسين مستويات الربحية.

ونتوقع في العام القادم بعد وضع الركائز الأربع لنموذج التشغيل في مجموعتنا بأن يشارك كل منها بنسبة 25% في الأعمال التجارية، مع تحقيق هدفنا المتمثل في رفع إيرادات المجموعة من المنتجات التي تعتمد على المستهلكين إلى 75% إجمالي إيرادات المجموعة.

وسيكون عام 2022 هو العام الذي نجني فيه ثمار عمليات الاستحواذ التي أتممناها بما يتماشى مع استراتيجية عام 2025، ووفقاً للاستراتيجية أيضاً فقد وضعنا أسساً تهدف إلى تحويل المجموعة نحو الاعتماد على المزيد من الأعمال التي تتخذ من المستهلك محوراً أساسياً لها، والتي نتوقع أن يكون لها تأثير قوي على أدائنا خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة. وسيعتمد النجاح على القيمة التي نضيفها حيث نواصل جميعاً تنفيذ الاستراتيجية ونواصل بناء مكانة “مجموعة أغذية” باعتبارها شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.