عمومية أبو قير للأسمدة تُقرإنضمام « ألفا أوريكس ليمتد» الاماراتية لمجلس إدارتها

وافقت الجمعية العامة لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تم بموجبها إقرار دخول شركة ألفا أوريكس ليمتد -التابعة لـ”القابضة ” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية- بمجلس إدارة الشركة.

وحسب قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة فان عدد مساهمي الجهات بالشركة وصل الى 10 جهات منها بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للبترول، وهيئة التنمية الصناعية، وشركة الأهلي كابيتال، وبنك نصار الاجتماعي، وشركة مصر للتأمين، وشركة الصناعات الكيماوية ” كيما ” .

وتم دخول شركة ألفا أوريكس ليمتد الاماراتية بنسبة 21.5% من نسبة بنك الاستثمار القومي .

وأضافت أنه تقرر قبول استقالة ممثلي بنك الاستثمار القومي من عضوية مجلس الإدارة.

وكانت شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ”القابضة” أحد صناديق أبوظبي السيادية، استحوذت على حصص في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية المصري بقيمة نحو 1.95 مليار دولار.

كما استحوذت ألفا أوريكس على حصص في كل من البنك التجاري الدولي – مصر، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

يشار أن ألفا أوريكس استحوذت على حصة بنك الاستثمار القومي في رأسمال شركة أبوقير للأسمدة والبالغة 21.52% بعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار، بمتوسط سعر 1.44 دولار.

وحققت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أرباحاً بلغت 6.96 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.04 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن أسعار التصدير، وكذلك خفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات.

كما تضمنت قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة، تعديل المادة 21 لتكون على النحو التالي ” يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء على الأقل و13عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عددا من الاصوات مساويا لعدد الأسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار عضوية مجلس ادارة الشركة، وللمساهم ان يمنح كل الاصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك، ويجوز أن يتضمن التشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية.