عمومية «أبو قير للأسمدة» تعتمد نتائج أعمال العام الماضي بصافي ربح 9 مليارات جنيه

انعقدت اليوم السبت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك بحضور العديد من الجهات المساهمة بالشركة، وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وتمت الموافقة خلال الجمعية على تعديل المواد أرقام 7 و 21 و 39 من النظام الأساسي للشركة.

كما تم خلال الجمعية العامة للشركة الموافقة على مصادقة تقرير مجلس الإدارة من ناشط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بالإضافة إلى المصادقة على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه خلال العام المالي الماضي.

وتمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي الماضي، والنظر في تكوين احتياطي توسعات ومساهمات في شركات شقيقة مستقبلية من توزيعات أرباح 2021 – 2022، كما تم اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة واعتماد التبرعات المنصرفة خلال العام المالي الماضي .

وحسب القوائم المالية التي تم تحقيقها بالشركة فقد حققت 9.1 مليار جنيه صافي ربح بعد الضريبة خلال العام المالي الماضي لتحقق نسبة نمو بمقدار 158% مقارنة بالعام المالي 2020/2021 الذي حققت خلاله 3.5 مليار جنيه.

وسجلت الشركة، إيرادات لنشاطها الرئيسي خلال الفترة بمقدار 16.3 مليار جنيه بنسبة نمو 85% عن العام المالي السابق له والذي حققت به حوالي 8.8 مليار.

قال عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأبو قير، إن الشركة استطاعت أن تنهي العام المالي السابق بأداء قوي مع تمكنها من توفير سيولة للحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع وصيانتها وتنفيذ العمرات الدورية المخططة.

وتمكنت من تنفيذ خططها الطموحة للمضي قدما في المشروعات الاستثمارية التي ستحقق عائدا على الاستثمار بما يحقق عوائد للمساهمين، لافتا إلى الاستعداد التام للمستقبل الرقمي في جميع أنشطتها.

وأوضح أنه تم توقيع عقد مشروع التحول الرقمى مع شركة SAP العالمية لإنشاء نظام رقمى متكامل في شركة أبوقير للأسمدة يتكامل فيه نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسة ERP مع نظام إدارة المعلومات بحيث تتم إدارة العمل بالشركة من خلال منظومة رقمية ذكية تتكامل بها جميع بيانات أنشطة الشركة في قطاعات الإنتاج وإدارة المشروعات والصيانة والأمن الصناعي والبيئة والجودة والمالية والمخازن والمشتريات والتسويق، الأمر الذى يؤدى لسرعة ودقة اتخاذ القرار المبنى على البيانات والمعلومات الفورية بما ينعكس إيجابيا على كفاءة العمليات ومؤشرات الأداء.

وأشار إلى اهتمام الشركة بمشروعات الطاقة النظيفة وتحويل الملوثات إلى عوائد اقتصادية ومن خلال إنتاج الأمونيا الزرقاء كأحد حلول توفير الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية اتساقًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

كما لفت عز الرجال إلى الجهد المبذول في مجال ترشيد الطاقة الكهربية مع حصول الشركة على أعلى مكافأة لمعامل القدرة التراكمي من شركة الكهرباء، والحصول على جائزة الريادة من مجلس وزراء الطاقة النظيفة.

وأشار عز الرجال إلى أن نتائج الاعمال كانت قوية خلال العام المالي الماضي، بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة والمنافسة العالمية الشرسة علاوة على قيام الشركة بتنفيذ عمرة كاملة لمصنع أبوقير 3، إلا أن إدارة الشركة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص وتخطوا الصعاب بتميز.

ولفت الى وجود خطة متكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة ومنها مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) ومشروع إنتاج الحامض والنترات والأمونيا المزمع إقامته على الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض راكتا سابقا) ومشروع إنتاج الميثانول والأمونيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أن الشركة مستمرة بالاستثمار المستدام حيث وضعت ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في صميم استراتيجية أعمالها من خلال تبني نهج نمو مستدام عن طريق المشروعات الداعمة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وترشيد الطاقة.

وحسب خطة الشركة فلديها توسعات مع شركات شقيقة منها مشروع مع الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته، والذي يتمثل في إنتاج مليون طن سنويا ميثانول و400 ألف طن سنويا أمونيا (كمرحلة أولى) والمزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بمساهمة كل من شركة أبو قير للأسمدة (35%) وشركة حلوان للأسمدة (35%) وشركة الأهلي كابيتال القابضة (30%)، حيث تم توقيع عقد أرض المشروع بمساحة 2 مليون متر مربع.

وتعاقدت الشركة مع شركة الأهلي كابيتال القابضة للعمل كمستشار مالي للمشروع ليتولى تدبير التمويل اللازم للمشروع، والمخطط تمويله بواقع 70% قروض بنكية و30% تمويل ذاتي، وفي انتظار تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في ضوء المستجدات المحلية والعالمية.

كما تقوم أيو قير للأسمدة بتنفيذ مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبو قير (3) ويبلغ المال المستثمر به من 80-100 مليون دولار من خلال قرض سيتم تدبيره بواسطة بنك الكويت الوطني-مصر لتنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا أبو قير (3) من 1925 طن/يوم إلى 2370 طن/ يوم من اليوريا المحببة، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية والتصميمات الهندسية الأولية.

وقد تم طرح كراسة الشروط والمواصفات على مقاولي العموم المؤهلين، وتم فض المظاريف وجار الدراسة الفنية للعروض المتقدمة من كل من شركة Thyssenkrupp وشركة Technimont.

أما المشروع الثالث فيتمثل في إنشاء مشروع على الأرض الشاغرة بشركة راكتا بنحو 80 فدانا، حيث تم الانتهاء من تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع من خلال شركة Nexant وعليه وافق مجلس إدارة الشركة على السير في إجراءات إنشاء شركة لإدارة المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار لإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم ومصنع لإنتاج حامض الكبريتيك بطاقة إنتاجية 1830 طن/يوم ومصنع لإنتاج نترات الأمونيا المبرغلة بطاقة إنتاجية 2400 طن/يوم.

ومن المخطط تمويل المشروع بواقع 70% قروض بنكية و30% تمويل ذاتي مشترك بين شركة أبو قير للأسمدة والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى مساهمين آخرين أبدوا رغبتهم في المساهمة في المشروع.

كما ستقوم الشركة بالمساهمة في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، حيث تبلغ نسبة مساهمة شركة أبو قير للأسمدة في شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بنسبة 10%، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد.

وتبلغ نسبة مساهمة شركة أبو قير للأسمدة في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك 9.5%، حيث تم توقيع العقد مع مقاول التنفيذ، وجار تدبير القرض اللازم لهذا المشروع.