عمومية «أبو قير للأسمدة» تعتمد تعديل بعض مواد النظام الأساسي  وتشكيل مجلس الإدارة للدورة الحالية

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية،انعقاد جمعيتيها العادية وغير العادية، مطلع الاسبوع الحالي بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان صادر عن ابو قير للاسمدة، قال وزير البترول خلال كلمته، أن حضور الجمعية العامة لشركة أبو قير يأتي تأكيداً للحرص على دعم الدولة للشركة نظراً لمكانتها الرائدة في صناعة الأسمدة وباعتبارها من أعمدة الاقتصاد المصري، علاوة على أهمية الشركة في البورصة المصرية من خلال وجودها كثاني أعلي شركة في مؤشر EGX 30 من حيث الوزن النسبي، والذي يضم أفضل 30 شركة مقيدة في البورصة المصرية.

وأوضح الوزير أن ذلك أسترعى إنتباه واهتمام الشركات العالمية والمستثمرين من خارج مصر ممثلين من خلال شركة ألفا أوريكس ليميتد، إحدى الشركات التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، مما يشير إلي أهمية شركة أبوقير للأسمدة وتحقيقها نتائج وقوائم مالية قوية ولها مستقبل واعد من خلال المشروعات التوسعية والخطط الموضوعة من الإدارة والمساهمين وهو ما يؤكد على وعي وحرص الشركة أن تظل رائدة في هذا المجال في مصر والمنطقة.

وأشار إلى النتائج المتميزة التي حققتها الشركة خلال الفترة تعود إلى النجاح الذي حققه قطاع البترول في مصر من خلال استدامة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المدخل الأساسي لهذه الصناعة الهامة التي نسعد ونفخر بها.

وأشاد بحرفية الكوادر الفنية في الشركة التي استطاعت أن تنجز واحدة من أهم عمرات الصيانة وتحديث مصنع أبوقير3 في الشركة في زمن قياسي وبمجهودات ذاتية، وهو ما يعتبر مصدر فخر للدولة المصرية وتماشياً مع اتجاه الدولة في تعظيم الاعتماد على التصنيع المحلي.

ثم استعرض المهندس عابد عز الرجال – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ملخص لإنجازات الفترة السابقة والتي سيتم عرضها بالتفصيل على الجمعية العامة العادية للشركة خلال انعقادها لمناقشة نتائج الأعمال، بعد تدقيق النتائج من قبل مراقبي الحسابات.

وأشار عز الرجال إلي نجاح إدارة الشركة بفضل وتوفيق من الله تعالى في تحقيق نتائج أعمال قوية ومتميزة من الناحية الإنتاجية والإيرادات والأرباح بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة والمنافسة العالمية الشرسة علاوة على قيام الشركة بتنفيذ عمرة كاملة لمصنع أبوقير 3، إلا أن إدارة الشركة وأبنائها من العاملين نجحوا في تحويل التحديات إلى فرص وتخطوا الصعاب بتميز.

وأوضح أن تنفيذ برامج الإحلال والتجديد الشامل لمصانعها تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة ، كما أنه جاري تنفيذ برنامج للتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية وجاري تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP بالتعاون مع شركة SAP العالمية ، علاوة علي استمرار برامج تأهيل الكوادر العاملة من خلال برنامج تأهيــل للكوادر الشابـة لأعدادها للقيادة مستقبلا وإعادة تأهيل العمالة لزيادة كفاءتها .

ونوه عن الخطة المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة ومنها مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) ومشروع إنتاج الحامض والنترات والأمونيا المزمع إقامته على الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول (أرض راكتا سابقا) ومشروع إنتاج الميثانول والأمونيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

علاوة على استمرار اهتمام الشركة بالاستثمار المستدام حيث وضعت ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في صميم استراتيجية أعمالها من خلال تبني نهج نمو مستدام عن طريق المشروعات الداعمة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وترشيد الطاقة.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل نص المادتين (7) و(21) من النظام الأساسي للشركة والتي تم بموجبهما إقرار انضمام ممثلي شركة ألفا أوريكس ليميتد (التابعة لـ القابضة ADQ) بمجلس إدارة الشركة.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية ليصبح كالتالي:

جهة التمثيل في مجلس الإدارة العضــــو الحالـــــي الهيئة المصرية العامة للبترول رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب 1) المهندس / عابد عز الرجال عبد العال شركة الفا أوريكس ليميتد 2) عمر محمد حسن مهنا شركة الفا أوريكس ليميتد 3) أحمد محمد محمد علي الهاملي الهيئة المصرية العامة للبترول 4) الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية 5) اللواء أ.ح / محمد السيد فاضل الزلاط بنك ناصر الأجتماعي 6) محمد حمدان محمود عشماوي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 7) المحاسب / عماد الدين مصطفي خالد شركة الأهلي كابيتال القابضة 8) مي هشام عصفور شركة مصر للتأمين 9) عصام منصور عبد العزيز ممثل العاملين واتحاد العاملين المساهمين 10) أحمد اليماني عبد الحي عضوا من ذوي الخبرة 11) المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي عضوا من ذوي الخبرة 12) الجيولوجي / علاء عبد الفتاح قاسم البطل

وفي الختام قدم المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية الشكر والتهنئة لأعضاء الجمعية على كل ما تم استعراضه مع الوعد بحضور اجتماع الجمعية القادمة لتبشير المساهمين بالنتائج بعد تدقيقها والإعلان عنها، متمنيا مزيداً من النجاح والتوفيق فيما هو آت للشركة.