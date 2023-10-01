عمومية «أبوقير للأسمدة» توافق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة  

انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس عابد عز الرجال – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحت رعاية المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية ، حيث رحب رئيس الشركة بأعضاء الجمعية وتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة وحملة الأسهم، مهنئاً جميع العاملين بالشركة وإدارتها على النتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال العام المالي 2022/2023 .

وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس عابد عز الرجال – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الخاص بالنظر في تعديل نصوص المواد أرقام (8) و (16) و (21) و (39) من النظام الأساسي للشركة والمعروض على الجمعية تعديلها للتوافق مع القانون، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعديلها.

ثم استعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة من خلال عرض نتائج أعمال العام المالي 2022/2023، حيث أشار المهندس عابد عز الرجال إلى نجاح إدارة الشركة في تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة ومتميزة من الناحية الإنتاجية والإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2022/2023، إلى جانب ما تقوم به الشركة من كفاءة في التشغيل أدت إلي ترشيد في استهلاكات كل من الغاز الطبيعي و الكهرباء والمياه وكيماويات التشغيل، وبالرغم من تقادم مصانع الشركة حيث البعض يعمل منذ أكثر من نحو 44 سنة ، إلا أن إدارة الشركة وأبنائها العاملين حرصوا على وضع خطط مدروسة لمواجهة التحديات والتي من أهمها أستمرار تشغيل المصانع بأقصى طاقة إنتاجية.

حيث تم تشغيل مصانع الشركة نحو 8.2 مليون ساعة عمل بدون إصابات خلال العام المالي 2022/2023 ، وبالتوازي تم تحقيق إيرادات للمبيعات 21.6 مليار جنيه مقابل 16.3 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة 32 % كما تم تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 14.6 مليار جنيه مقابل 9 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة 62% عن العام السابق مع تحمل الشركة نحو 3.9 مليار ضرائب مقابل 2.5 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة بنحو 1.4 مليار جنيه وبذلك بلغ إجمالي ما يؤول للدولة نحو 4.662 مليار جنيه (ضرائب وجمارك ومساهمة تكافلية).

وأكد المهندس عز الرجال أنه تم خلال العام توفير حوالي 17 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لــوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة، مما يؤكد على دور الشركة الرائد للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري، علاوة علي تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لاكثر من 31 دولة حول العالم وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات .

ولفت رئيس أبوقير للأسمدة إلى أرتفاع القيمة السوقية للشركة إلي أكثر من 84 مليار جنية بنهاية شهر سبتمبر 2023 متصدرة قائمة شركات قطاع الأسمدة وكذلك تصبح ثاني أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية.

كما أشار إلي أن إدارة الشركة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات وبرامج الإحلال والتجديد لإستعادة شباب الشركة والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، حيث سبق خلال العام المالي 2021/2022 تنفيذ العمرة الشاملة لمصنع أبوقير (3) وفق احدث التكنولوجيات وأثمرت العمرة عن العديد من المكتسبات التي من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع وتقليل استهلاك الطاقة، بالإضافة الي نجاح إدارة الشركة في تنفيذ صيانة غير مخططة لمصنع أبوقير 2 وبأحدث التكنولوجيات وجار العمل على قدم وساق للتجهيز للعمرة القادمة المخططة لمصنع أبوقير (1) والذي يعد أقدم مصانع الشركة، حيث تم تشغيله عام 1979 لإنتاج سماد اليوريا العادية حيث تم الإنتهاء من توريد عدد من الأجهزة والمعدات الحديثة تمهيدا للتركيب خلال العمرة وبالتوازي يتم التجهيز لبعض الأعمال الجسيمة للتركيب والإصلاح ومنها عمرة كاملة لتنك تخزين الأمونيا وبرج التبريد الخاص بالمصنع، إضافة إلي مفاعل كامل لمصنع الأمونيا وتحديث نظام التحكم والفصل والإنذار (DCS) والأعمال الإنشائية بالمصنع.

وتماشيا مع توجيهات المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية، نحو أهمية مواكبة صناعات القيمة المضافة للتطورات التكنولوجية الحديثة والاستعانة بأحدث الخبرات والتطبيقات العالمية لتنفيذ أهداف التحول الرقمي، وانطلاقاً من رؤية مجلس إدارة الشركة نحو تطبيق أعلى معايير الحوكمة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية بهدف تحسين الأداء وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات عن طريق إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط أنشطة الشركة الفنية والمالية وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ، كما تم بدء مرحله التشغيل الفعلي (GO-Live) للمنظومة لرقمية SAP وبدء العمل اليومى الكامل عليها.

وأشار المهندس عابد عز الرجال – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي أن شركة أبوقير للأسمدة تعتبر أول شركة أسمدة في مصر تواكب التطور التكنولوجي وتطبق المنظومة الذكية في كافة انشطتها المالية والفنية، كما تعد أيضا اول شركة تطبق برنامج SAP Signavio في مجال صناعة الاسمدة والبتروكيماويات لتطوير العمليات باستخدام الذكاء الصناعي للوصول لأفضل أداء وتحقيق اكبر قدر من المرونة بأقل تكلفة إضافة إلي الاطلاع الدائم على أفضل العمليات المصممة بواسطة المنافسين في نفس الصناعة لتكون حافز دائم للتطور.

كل هذا إلي جانب الخطة المتكاملة للمشروعات الإستثمارية الجديدة للشركة، حيث تم وضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم) ، كما تم عقد اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يومياً، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يومياً، والتى ستقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، ويضم هيكل المساهمين فى الشركة الجديدة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%

ونوه المهندس عابد عز الرجال إلي أنه جار حاليا دراسة إمكانية تحويل المشروع إلي شركة خضراء وسيتم الإعلان عن ذلك في المرحلة القادمة كما أشار إلي تبني معالي وزير البترول والثروة المعدنية إقامة الشركة بنظام المناطق الحرة وحصولها على الرخصة الذهبية.

وخلال العام المالي 2022/2023 ، أشار رئيس الشركة إلي أفتتاح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى ZLD والتى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى ، حيث يتم معالجة مياه الصرف الصناعى ، والاستفادة منها وتوفيرها للزراعة بالإضافة إلى أثر بيئى واقتصادى آخر وهو توفير الكيماويات المناظرة لمعالجة هذه الكمية إضافة إلى إنتاج منتج ثانوى ( سلفات النشادر ) يستخدم فى الزراعة للإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو أثناء عمليات التجهيز للزراعات الجديدة .

وبالتوازي جار دراسة البدائل الخاصة بنطاق الاعمال الجديد لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير 3 وخفض الانبعاثات وجاري مراسلة الشركات مانحة الرخصة.

واستكمالاً لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد، تم تشغيل أول محطة طاقة شمسية بشركة أبوقير للأسمدة بقدره 117 كيلو وات والمقامة فوق سطح مبنى النادى الاجتماعى للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير استهلاك طاقة كهربية تقدر بنحو 250 ألف جنيه سنوياً إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 175 طناً سنوياً والتى تأتى توافقاً مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية .

وكنتيجة لما توليه الشركة من متابعة وصيانة وعمرات، فقد انعكس ذلك على أستمرار مكافأة معامل القدرة التراكمي التي تحصل عليها شركة أبوقير للأسمدة من شركة الكهرباء في مجال ترشيد الطاقة الكهربية.

وقد وافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم على ثلاث دفعات: الدفعة الأولي بتاريخ 26 /10/2023 بواقع 2 جنيه لكل سهــم، والدفعة الثانية بتاريخ 28/12/2023 بواقع 3 جنيه لكل سهم , والدفعة الثالثة بتاريخ 31/01/2024 كتوزيع إستثنائي بواقع 2 جنيه لكل سهم في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2022/2023 وطبقا لموقف السيولة بالشركة وما يترتب على ذلك من أثر بحصة المساهمين الموزعة والأرباح المرحلة للعام التالي بحساب توزيع الأرباح.