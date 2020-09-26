عمومية أبوقير للأسمدة تعتمد نتائج الأعمال وتوزيع كوبون 1.2 جنيه للسهم

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم السبت، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان صحفي، وصل “المال”، استعرض الكيميائي سعد أبو المعاطى رئيس شركة أبو قير للأسمدة نتائج أعمال العام المالى 2019 /2020.

وقال أبو المعاطى إنه بالرغم من الظروف الإستثنائية والتحديات التى يعيشها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، إلا أن شركة أبو قير للأسمدة واجهت ذلك بنجاح من خلال خطط عمل مدروسة مكنتها من تحقيق نتائج أعمال قوية في ظل التحديات، حيث تم تحقيق الخطة الانتاجية من الاسمدة الصلبة بزيادة قدرها 24% عن المخطط كما حققت الخطة التسويقية للمنتجات بزيادة 20% عن المخطط.

وبلغ إجمالى إيرادات ابو قير للأسمدة 9 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بـ 9,9 مليار جنيه عن الفترة المثيلة وبنسبة زياده 27% عما هو مخطط وبانخفاض قدره 9% عن الفترة المثيله مع الأخذ فى الاعتبار أن الفترة المثيلة كانت تحتوى على 211 مليون جنيه أرباح فروق عملة نتيجة تخفيض رأسمال شركة إسكندرية للأسمدة.

وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح قدرها 3,4 مليار جنيه قبل الضرائب والمخصصات خلال الفترة بنسبة زيادة قدرها 69% عن المخطط وانخفاض قدره 17% عن العام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2,7 مليار جنيه خلال الفترة بنسبة زيادة 68% عما هو مخطط وبإنخفاض قدره 15% عن الفتره المثيلة. موضحاً أنه بالرغم من زيادة كمية الانتاج الا ان إنهيار الاسعار العالمية أثر على السعر المحلى الحر والعالمى، مشيراً إلي تحمل الشركة لضرائب قدرها 714مليون جنيه عن العام الحالي.

وأكد قيام شركة ابو قير للأسمدة خلال العام بضخ نحــو 16 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لــوزارة الزراعــة وإستصلاح الأراضي بسعر التكلفة وبفرصــة بديلـــة تقــدر بنحو 814 مليون جنيه تقريبا، علاوة علي تصدير كمية من الأسمدة المختلفة، وتوفير نحو 266 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال هذا العام مع غزو أسواق جديدة.

وأشار رئيس ابوقير للاسمدة الي تنفيذ برامج الاحلال والتجديد الشامل لمصانعها والتي تمت وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة لأول مرة، وتنفيذ برنامج للتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية وتنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP .

علاوة على استمرار برامج تأهيل الكوادر العاملة من خلال برنامج تأهيــل للكوادر الشابـة لاعدادها للقيادة مستقبلا وإعادة تأهيل العمالة لزيادة كفاءتها.

وأشار رئيس شركة أبو قير للأسمدة الي المشروعات الجديدة حيث سيجري البدء في الخطوات التنفيذية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) من 1925 إلى 2370 طن/ يوم أي بنحو 154 الف طن سنوياً من اليوريا المحببة وبتمويل بنكي 100%.

وأكد رئيس ابو قير للأسمدة انه جارى الإتفاق على خطوات تنفيذ مشروع الميثانول والأمونيا بطاقة إنتاجية سنوية مليون طن ميثانول و400 الف طن امونيا على مساحة 1.6 مليون متر مربع بالمنطقة الإقتصادية داخل ميناء السخنة وبمساهمة من شركات أبوقير للأسمدة و حلوان للأسمدة و الأهلي كابيتال القابضة ومساهمون أخرون وبتكلفة إستثمارية 1.6 مليار دولار.

علاوة علي المشروعات الداعمة للحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية مشيرا في هذا الاطار الي تشغيل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي zero liquid discharge أكبر مشروع من نوعه على البحر المتوسط وبتكنولوجيا حديثة ترشيدا لاستخدام المياه ، وسيتم البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشركة ابوقير للاسمدة كشركة وطنية متميزة وطالبها بالاستمرار في جهود زيادة الانتاج والتسويق داخليا وخارجيا و التركيز على مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير المصانع.

ووافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2019 /2020 كما تم تجديد الثقة في مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.