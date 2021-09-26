الإسكندرية

عمومية أبوقير للأسمدة ترفع قيمة الكوبون النقدي للمساهمين إلى 1.3 جنيه للسهم

وافقت الجمعية العامة لأبو قير للأسمدة على المصادقة على القوائم المالية السنوية، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي 2020-2021
السيد فؤاد 10:48 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 10:48 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والتي تتخذ من محافظة الإسكندرية مقرا لها، على رفع قيمة الكوبون النقدي للمساهين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 1.3 جنيه للسهم بدلاً من 1.2 جنيه المقترح من مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الجمعية وافقت على المصادقة على القوائم المالية السنوية، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي 2020-2021.

واعتمدت الجمعية أيضاً تغييرات تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2020-2021.

يذكر أن مجلس إدارة أبوقير للأسمدة اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي 2020-2021 بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه بواقع كوبون 1.2 جنيه للسهم.

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وكانت أبوقير للأسمدة حققت صافي ربح بلغ 3.51 مليار جنيه بناية يونيو 2021، مقابل 2.69 مليار جنيه ربح خلال العام المنصرم له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام نفسه لتصل إلى 8.84 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.88 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

وحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحاً بلغت 2.44 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح 2.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD”، توفر تمويلين بقيمة 31 مليون يورو لصالح شركة أبو قير للأسمدة تنفذ شركة أبو قير للأسمدة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بسعة ١٥٦٠٠ متر مكعب يوميا ، ووفرت الوكالة الفرنسية، قرضا لصالح المشروع بقيمة ١٦ مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ أكتوبر المقبل.

وقال سعد إبراهيم رئيس شركة أبو قير للأسمدة ، إن المشروع يهدف إلى خفض معدلات مياه الصرف الصناعي التي يتم تصريفها على البحر لتصل إلى ٢٤٠٠ متى مكعب يوميا، بدلا من ١٥٦٠٠ متر كان يتم تصريفها إلى البحر سابقا وهو ما كان ينتج ألف طن أمونيا سنويا تضر البيئة.

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وتعتبر شركة أبو قير للأسمدة أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتقع في مدينة الإسكندرية ويعمل بها نحو ٣ آلاف عامل، وتنتج حبيبات اليوريا ونترات الأمنيوم من خلال ثلاثة مصانع رئيسية هي أبو قير ١ و٢ و٣.

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بقلم السيد فؤاد

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