عموتة أول مغربى يتوج بدورى أبطال أفريقيا

- إدارة الوداد تكافئ مدربها الشاب بتمديد وتعديل عقدهعلى المصرى:أصبح الحسين عموتة، المدير الفنى للوداد البيضاوي المغربى، أول مدرب مغربي، يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بقيادته لفريقه للفوز على الأهلى، فى نهائى البطولة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البي

– إدارة الوداد تكافئ مدربها الشاب بتمديد وتعديل عقده







على المصرى:

أصبح الحسين عموتة، المدير الفنى للوداد البيضاوي المغربى، أول مدرب مغربي، يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بقيادته لفريقه للفوز على الأهلى، فى نهائى البطولة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية، بالفز عليه فى إياب البطولة بهدف نظيف، ليتوج باللقب بمجموع اللقاءين بنتيجة 2-1.

وحصلت الأندية المغربية على دورى أبطال أفريقيا، 5 مرات، مع خمسة مدربين أجانب، لأندية الرجاء “3 مرات”، والجيش الملكي “مرة” والوداد “مرة” قبل الفوز بالنسخة الحالية، ليدخل المدير الفنى الشاب “48 عاما” التاريخ، بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وأكمل عموتة تألقه التدريبى، بعدما أصبح أول مدرب بالمغرب، يجمع بين لقبي الكونفيدرالية، ودوري الأبطال، وذلك برفقة ناديين مختلفين، بعدما توج بكأس الكاف قبل 6 سنوات، برفقة الفتح الرباطي.

ولم يكتفى عموتة بالإنجازات الأفريقية فقط، فوصل تفوقه لقارة آسيا، وأصبح المدرب الوحيد، الذي جمع بين لقبين لدوري الأبطال، في آسيا وإفريقيا، حيث فاز بالبطولة الآسيوية، كمدرب مساعد للسد القطري، مع المدير الفني الأوروجواياني، باولو فوساتي.

وفى سياق أخر، من المنتظر أن تكافئ إدارة الوداد البيضاوي برئاسة سعيد الناصرى، مدربها الواعد، بتقديم عقد جديد لعموتة، بعدما نجح فى إعادة الفريق لمنصة التتويج الأفريقية، للمرة الأولى بعد غياب 25 عاما، والثانية فى تاريخ الوداد.

وسيتضمن العقد الجديد، تمديد مدة التعاقد لتصبح 3 سنوات، وزيادة في الراتب الشهري، إضافة إلى امتيازات مالية أخرى، علما بأن عقد عموتة ينتهى بنهاية الموسم الحالي، بعدما قدم للفريق منتصف الموسم المنصرم، بدلا من الفرنسي سيباستيان ديسابر “المدير الفنى الحالى للإسماعيلى”، ليقوده للتتويج بدرع الدوري المحلي.