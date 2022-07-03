«عمهم» و«بحبك».. أفلام جديدة ضمن مشروع «سينما الشعب» في عيد الأضحى

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المرحلة الثانية من مشروع « سينما الشعب » الهادف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ، وسيقدم في عيد الأضحى المبارك أفلام « عمهم » بطولة محمد إمام و « بحبك » بطولة تامر حسني .

فيلم بحبك

عبد الدايم : 5 مواقع جديدة تنضم لمشروع سينما الشعب

قالت عبد الدايم أن مشروع سينما الشعب يعد أحد خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية .

مشيرة أنه يعمل على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف من خلال عرض الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً

إضافة إلى دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين فى مواجهة الفن التجاري البحت .

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا جماهيريا ضخما نتيجة الأسعار الرمزية لتذاكر العروض .

مما عزز إطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن 5 مواقع بمختلف المحافظات هي قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة شرم الشيخ و قصر ثقافة دمنهور ليصبح عدد مواقع مشروع سينما الشعب 9 دور عرض .

كيرة و الجن

عطوة : المرحلة الثانية من سينما الشعب انطلقت بفيلم « كيرة والجن »

وقال المخرج هشام عطوة أن المرحلة الثانية انطلقت 30 يونيو بعد أن تم الانتهاء من تجهيز المواقع المشاركة التي تعرض فيلم « كيرة والجن » بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد .

إلى جانب الأفلام الوثائقية التي أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهى « سيوة واحة الشروق والغروب » و « صباح الخير يا سيوة » .

وأضاف أنه اعتبارا من عيد الاضحى المبارك يتم عرض فيلمي « عمهم » بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، و « بحبك » بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني .

وأكد على أن مواقع المرحلة الأولى من المشروع مستمرة في عرض افلام المرحلة الثانية .

فيلم عمهم

عبد المنعم : سينما الشعب بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات آخري

من جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم أن المواقع المشاركة في مشروع سينما الشعب بمرحلتيه الأولى هي قصر السينما بجاردن سيتي – القاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

قصر السينما بطنطا و 23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم .

وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء