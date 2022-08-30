عمل فنى يجمع بين عمرو يوسف ومحمد جمعة

يقوم حاليا الفنان محمد جمعة بتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد ” شقو” ويلتقي فيه لأول مرة مع النجم عمرو يوسف ، ويجسد جمعة في الفيلم شخصية مختلفة لم يقدمها سابقا في أعماله الفنية وهي عامل في إحدى الشركات لمكافحة الحشرات.

الفيلم يضم كوكبة من الفنانين أبرزهم دينا الشربيني وأمينة خليل التي شاركت عمرو يوسف سابقا في مسلسل جراند أوتيل منذ سنوات وحققا نجاحا كبيرا به ، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

يذكر أيضا أن محمد جمعة حقق إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد بدوره الذي قدمه في مسلسل جزيرة غمام مع النجمان طارق لطفي ومي عز الدين في موسم رمضان الماضي 2022.