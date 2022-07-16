عمل اتفاق قانوني لأزمة سد النهضة أبرزها مطالب نيابية بتنفيذ توصيات مصر بـ«قمة جدة»

أكد نواب بمجلسي النواب والشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة اليوم السبت ، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي دليل علي رؤية مصر لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للشعوب العربية، مشددين على ضرورة تنفيذ توصيات مصر بالقمة وعلى رأسها عمل اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة للحفاظ على حقوق شعبها في مياه نهر النيل دون الإضرار بحق الشعوب الأخرى في التنمية.

يشار إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل وتصريحات عديدة، خلال كلمته في “قمة جدة للأمن والتنمية” اليوم ، مطالبًا بضرورة وضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية، مع ضرورة بناء المجتمعات على أسس الديموقراطية يضمن استدامة الاستقرار، إلي جانب إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، و دعم جهود تطوير التعاون في مواجهة أزمتي الطاقة والمناخ.

من جانبه ، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت أن تخطف أنظار العالم إليها في قمة جدة، بما يؤكد مكانتها وريادتها التي تتمتع بها في المنطقة، مشيرا إلى إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدور الذي تمارسه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرشيدة لحفظ السلام والأمن في المنطقة العربية.

وقال “الهضيبي” ،إن الاستراتيجية المصرية قادرة دائمًا على أن تجعل من الإقليم العربي والإفريقي محط أنظار واهتمام العالم أجمع بما تمارسه من دور محوري يضمن الاستقرار لكافة الشعوب العربية، مشددا على أن مصر تمتلك رؤية لازدهار منطقتها العربية والأفريقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المقاربة الشاملة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بأعمال قمة جدة للأمن والتنمية، لافتا إلى أنها اشتملت على 5 محاور تشمل القضايا ذات الأولوية والتى تواجه المنطقة العربية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وشدد “الهضيبي”، على أن رؤية مصر تضمنت حلولا واقعية لكل المشكلات الموجودة في منطقتنا العربية ، وبالأخص القضية الفلسطينية -قضية العرب الأولى – والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، لافتا إلى أن ذلك يؤكد الاهتمام المصري الراسخ بالقضية الفلسطينية والرغبة في الوصول إلى حلول جذرية لهذه القضية.

ولفت “الهضيبي” ، إلى أهمية ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله، لحماية المنطقة بأكملها من مخاطر هذه الجماعات، قائلا:” لا تنمية ولا ازدهار دون القضاء على الإرهاب”، مؤكدا على أن الموقف المصري الأكثر ثباتا ووضوحا في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية.

و أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، تعبر عن مكانة مصر الكبرى بين دول العالم والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل جميع القضايا التي تواجه دول المنطقة.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات اليوم السبت، أن الرئيس السيسي طرح 5 محاور رئيسية تشغل اهتمام كل مواطن مصر وعربي لإنهاء حالة الصراع والحروب في المنطقة، فضلا عن وضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد من أعباء الدول النامية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن قمة جدة تعطي فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور بين الدول المشاركة للتنسيق بينها، كما أنها أعطت فرصة لعرض الرؤية المصرية أمام العالم التي أكدت علي ضرورة التعاون لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة التي تفرض التعاون بشكل بناء لمواجهتها

وأشار النائب أحمد فتحي، أن دول العالم بدأت تتفهم للرؤية للمصرية بضرورة القضاء علي الميليشيات المسلحة وفرض العقوبات علي الدولة الداعمة والممولة للإرهاب لإنهاء الصراعات بالمنطقة.

و أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبراً تأكيد الرئيس بايدن على تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة بمثابة اعتراف عالمى على أهمية الدور التاريخى والمحورى لمصر من خلال القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

وأكد “عابد” فى تصريحاته اليوم أهمية تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ، مشيداً باستعراض الجانبين لأوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون فى مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة، كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.

كما أشاد النائب علاء عابد بتأكيد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية وحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، معتبراً تأكيد الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة.

بمثابة دليل قاطع على الأهمية الكبيرة والاهتمام العالمى بدور مصر تجاه ملف قضية السلام فى الشرق الأوسط.

برلماني: مشاركة الرئيس بقمة جدة يدعم الأمن الإقليمي والدولي

فيما ، أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة اليوم بالمملكة العربية السعودية، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أهمية هذه القمة في دعم الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أمين في تصريحات له، أن أن قمة جدة للأمن والتنمية تستهدف تفعيل أطر التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلاد وتطويره خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بلقاء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يعد الأول.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بالقضايا التي تناولتها القمة وعلى رأسها رؤية مصر في مواجهة الإرهاب ومؤيديهم الذين يوفرون لهم المال والسلاح ، فضلا عن وضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد من أعباء الدول النامية.

وطالب النائب أشرف أمين، بضرورة تنفيذ توصيات مصر بالقمة وأبرزها عمل اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة يؤكد عدم تفريط مصر في حقوقها المائية واستخدامها كل الوسائل المشروعة من أجل الحفاظ على حقوق شعبها في مياه نهر النيل دون الإضرار بحق الشعوب الأخرى في التنمية.

برلماني: كلمة السيسي في قمة جدة بيان علي رؤية مصر لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للشعوب العربية

فيما ، أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، دليل علي رؤية مصر لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للشعوب العربية.

وأضاف مصطفي، أن المحاور الخمسة التي طرها الرئيس السيسي عبرت عن جميع القضايا التي تهم كل مواطن مصري وعربي، كما أنها كانت بمثابة خارطة طريق مستقبلية لحل جميع القضايا في المنطقة، التي تتعلق لتحقيق الأمن الإقليمي أو الشرق أوسطي، بالإضافة إلى قضايا التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية يؤكد على أنها كانت وستظل ضمن أولويات أجندة مصر الخارجية و إن مصر لن تنسى أو تتهاون في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها المحوري في ظل قيادة الرئيس السيسي، يؤكد علي التطورا الكبير الذي شهده ملف السياسية الخارجية خلال السنوات الماضية، وقدرة مصر على استعادة دورها الإقليمي بقوة.

وأوضح النائب علاء مصطفي، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة ولقائه بالرئيس الأمريكي دليل علي دور مصر الإقليمي والدولي، وحضورها في كافة الملفات المطروحة، يؤكد مكانتها بين دول العالم.



العدل : كلمة الرئيس في مؤتمر جدة تضع المجتمع الدولى امام مسئولياته والتزاماته

وثمن معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، خلال مشاركته بمؤتمر قمة جدة للامن والتنمية، وخاصة تأكيده وإصراره علي انه لم يعد مقبولا ان يكون بين أبناء منطقتنا من هو لاجىء او نازح او مشرد او فاقد للأمل في غد افضل، وهو ما بدأته مصرنا الحبيبة بالفعل في الكثير من المشروعات الضامنة لنفس الهدف منها برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها.

واكد الشناوى ان كلمة الرئيس السيسي عن الديمقراطية والحكم الرشيد وتكريس الاصلاح السياسي ودورهم في التنمية هي ترسيخ لمرحلة جديدة وتأسيس للجمهورية الجديدة واستثمار للاستقرار والامن الذي تحقق في السنوات الماضية وتتطلب التعامل معها بجدية ومسئولية ونتطلع في حزب العدل الي الغاء الكثير من الاوضاع الاستثنائية التي تطلبتها المرحلة السابقة خلال الحوار الوطني والي طرح افكار جديدة تتواكب مع هذه المرحلة والرؤية وتحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل افضل.

وشدد المتحدث باسم حزب العدل على ان كلمة الرئيس أكدت علي دور مصر المحوري والرائد في مواجهة الإرهاب المسلح، وبينت كلمة الرئيس ضرورة وضع حل نهائي لا رجعة فيه للقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية واصفا اياها بقضية العرب الاولي ومطالبا بتكثيف الجهود المشتركة، وهو ما يسعى إليه كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.

واضاف جاءت كلمة الرئيس شاملة واعية بجميع القضايا، وخاصة أزمة الغذاء والمناخ مما يؤكد علي دور مصر المحوري والرئيسى في المنطقة، وكاشفة لضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، لقد وضعت تلك الكلمات المجتمع الدولى امام مسئولياته الحقيقية، وفى مقدمتها التعامل مع أزمة الطاقة، وضرورة التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مثل ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية.

وشدد الشناوى بين الرئيس اهمية صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب، خاصة أن منطقتينا العربية والإفريقية تعدان إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي ومن ثم يتعين التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية.