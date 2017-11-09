عملية جراحية لجنش الزمالك ووضع يده فى جبيرة

تم وضع يده فى جبيرة على المصرى كشف الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، أن محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، وضع جبيره علي يديه، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المنيا، ضمن لقاءات دور الـ 32 لكأس مصر. ومن المنتظر أن يخضع الحارس، لعملية

تم وضع يده فى جبيرة





على المصرى

كشف الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، أن محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى الفريق، وضع جبيره علي يديه، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المنيا، ضمن لقاءات دور الـ 32 لكأس مصر.

ومن المنتظر أن يخضع الحارس، لعملية جراحية، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، فيما حرص لاعبو الفريق، على الأطمئنان على جنش، بعد نهاية اللقاء، وقاموا بالاستفسار من الجهاز الفنى والطبى، على حالته، بعد نقله لمستشفي المقاولون العرب.

من جانب آخر، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربى نيبوشا، منح لاعبو الفريق راحة سلبية 48 ساعه ، عقب التأهل لدور الستة عشر، لمواجهة حرس الحدود، على أن ينتظم اللاعبين في المران يوم الأحد، استعدادا لمواجهة النصر، فى الجولة التاسعة للدورى المصرى، يوم الجمعة المقبلة.

وأعرب نيبوشا، عن رضاءه على الفوز الذى حققه الفريق، والتأهل لثمن النهائى، موضحا أن مباريات الكأس صعبة على كل الفرق، حتي لو كان فريقه هو المرشح الأكبر للفوز، وهنأ نيبوشا فريق المنيا علي المستوي الذي قدمه خلال المواجهة، وبارك للاعبي الزمالك بعد المباراة، على التأهل لدور الـ 16 للكأس.

وأضاف المدير الفنى للزمالك، أن الجميع كان يتوقع أن الزمالك هو الأكثر حظوظا للفوز على المنيا، لذا كان هناك تسرع في معظم فترات المباراة، مشيرا إلى أن الأهم هو الصعود للمرحلة المقبلة بالكأس.

وأكد المدرب المونتينيجري الشاب، أن عبد الله جمعة لاعب وسط الفريق، صغير السن ولا يمتلك الخبرات الكبيرة، لكنه سيتطور أداؤه مع مرور الوقت، وأن الفريق لا يزال في مرحلة الإنسجام، ولم يتجمع اللاعبون منذ فترة طويلة، ولكن سيكون الفريق سيكون قادرا علي التحسن مع الوقت.

واختتم نيبوشا، تصريحاته عقب اللقاء، إلى أنه توقع طريقة لعب المنيا، بالاعتماد على 10 لاعبين في الدفاع ولاعب واحد في الهجوم، ولهذا لم يتعجل الفوز، مؤكدا أن الإصابة التى تعرض لها جنش، ستؤثر نفسيا مع الحارس، وعدم وجوده في الفترة المقبلة سيؤثر على باقي اللاعبين، لأنه شخصية قيادية ولاعب مميز.