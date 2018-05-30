«عملية تجميل» فى مسرح مصر في رمضان على MBC مصر

رحاب صبحى:يواصل مسرح مصر على قناة MBC مصر اليوم عروض "مسرح مصر في رمضان على قناة "MBC مصر"، فى الحادية عشرة مساء مسرحية "عملية تجميل".وتدور أحداثها في إحدى المحاكم حيث تستعرض كواليس بعض القضايا الكوميدية وكيفية التعامل داخل أروقة المحاكم بصورة كوميدية ضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإض

رحاب صبحى:

يواصل مسرح مصر على قناة MBC مصر اليوم عروض “مسرح مصر في رمضان على قناة “MBC مصر”، فى الحادية عشرة مساء مسرحية “عملية تجميل”.

وتدور أحداثها في إحدى المحاكم حيث تستعرض كواليس بعض القضايا الكوميدية وكيفية التعامل داخل أروقة المحاكم بصورة كوميدية ضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم مُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، المسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.