لايف

عملية إنقاذ الطفل ريان تدخل مرحلة حاسمة.. بدء شق نفق صغير لإخراجه

وصول أنابيب ومعدات إلى الموقع
المال - خاص 7:39 م, الجمعة, 4 فبراير 22 7:39 م, الجمعة, 4 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

دخلت عملية إنقاذ الطفل ريان في مرحلة حاسمة، إذ تبدأ فرق الإنقاذ حاليا في شق نفق صغير للوصول إليه وإخراجه.

وشق النفق الأفقي، أمر يستلزم الكثير من الحذر نظرا لطبيعة التربة التي تهدد بانهيار في أي لحظة ما يفسد العملية بالكامل.

3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا
3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا

وحسب صور بثتها صحيفة هسبريس المغربية، جلبت السلطات ما بدأ أنه أنابيب إسمنتية كبيرة تسمح بعد وضعها بالوصول إلى الطفل ريان وإنقاذه.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-2-2022 فى مصر

مأساة الطفل ريان

وسقط الطفل ريان، الأربعاء الماضي،  على عمق أكثر من 30 مترا في بئر ضيقة للغاية لا تسمح بمرور رجال الإنقاذ ولا حتى أي بالغ نحيف الجسد.

وقد حاولت السلطات المغربية إنقاذه بطرق بدائية لم تنجح جميعها، حتى تم اتخاذ القرار بالحفر في موقع مجاور ثم الوصول إليه بشكل أفقي من الأسفل.

اقرأ أيضا  بكين تصنف 3 مناطق كمناطق عالية الخطورة لـ«كورونا»
3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا
3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا

وبالفعل نجحت الفرق في إنجاز الحفر بالعمق المطلوب، بيد أن شق النفق للوصول إليه يستلزم الكثير من الحذر، والمزيد من المعدات المتخصصة.      

وخلال فترة بقاءه الطويلة في البئر، حاولت فرق الإنقاذ توصيل أنابيب أوكسجين وبعض الغذاء والماء إلى الطفل الذي تجري متابعته بشكل لحظي عبر كاميرات تم غرسها بالأسفل.

اقرأ أيضا  مدبولي يؤكد أهمية تواجد مسئولى الوزارات المختلفة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

شكوك حول الحالة الصحية للطفل

لكن وسائل إعلام مغربية قالت إن الطفل لا يبدو وأنه يتعامل بالشكل المطلوب مع أنابيب الأوكسجين، كما أنه لا تناول الطعام بشكل مستقر.

وسقط الطفل في بعض نوبات الإغماء، الأمر الذي أثار الكثير من القلق على حالته الصحية.

3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا
3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا

 وتتمسك السلطات المغربية بالأمل في إنقاذ الطفل ريان وإخراجه حيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزير الري: تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة إلى فرصة للتنمية

محمود محسن 7:09 م, الجمعة, 4 فبراير 22

وزيرة التضامن وممثل يونيسيف يتفقدان أنشطة الوزارة في معرض الكتاب

محمود محسن 6:38 م, الجمعة, 4 فبراير 22

الأرصاد: أمطار متفاوتة على القاهرة والسواحل والدلتا الآن

دعاء محمود 6:05 م, الجمعة, 4 فبراير 22

3 أيام على جهود إنقاذ الطفل ريان.. السلطات المغربية تتمسك بآمال إخراجه حيا

المال - خاص 6:01 م, الجمعة, 4 فبراير 22

درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 17 وأمطار على الإسكندرية

عصام عميرة 5:36 م, الجمعة, 4 فبراير 22

«شينخوا»: الاحتفال بعيد الربيع والأولمبياد يقرّب الصين من العالم بشكل أكبر

المال - خاص 2:55 م, الجمعة, 4 فبراير 22