«عمليات لأطفال ومسنين واستغاثات متنوعة».. «الشكاوى الحكومية» تكشف نماذج شكاوى المواطنين وحلها

كشف الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على المنظومة، فى إطار اهتمامها بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة لما تتلقاه وترصده من شكاوى واستغاثات المواطنين.

وذلك اتساقاً مع المبادرات الرئاسية المتنوعة والرامية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقى وفحص شكاوى المواطنين من خلال توفير قنوات عصرية لتلقى الشكاوى والبلاغات عن أوجه القصور المختلفة مع سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

وبهدف تفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح الرفاعى أن فريق عمل المنظومة يعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بأن يكون على رأس الأولويات فى سرعة الاستجابة للاستغاثات والشكاوى التى تتلقاها وترصدها المنظومة، ما يتعلق بالبعدين الصحى والاجتماعي.

وقال أنه قد أصبح هناك تعاون وثيق وتنسيق مستمر مع أجهزة وزارة الصحة وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجامعات والمستشفيات التابعة لها، لتقديم افضل استجابات ممكنة للمواطنين أصحاب الشكاوى والإستغاثات الطبية.

وعرض الدكتور طارق الرفاعى استغاثة مواطن مقيم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يعانى نجله الذى يدعى (ي. أ. م) ويبلغ من العمر أربعة أيام، من غياب تكوين الجدار الخلفى للصدر من الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية، (عيب خلقى بالجهاز الهيكلى والعضلي)، ومحجوز فى أحد المستشفيات بالمدينة لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل.

وتم التنسيق الفورى مع كل من المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة، ومدير عام مستشفى الأطفال الجامعى بجامعة المنصورة، وعقب إفادة المستشفى بتوفير مكان للحالة، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الرضيع من العريش إلى مستشفى الأطفال الجامعى فى المنصورة، وفور وصوله، تم حجزه بحضانة مبتسرين (جراحة)، وتشكيل لجنة عاجلة من استشارى جراحة العيوب الخلفية بالعظام والأوعية الدموية، والتجميل، والأطفال المبتسرين.

وتم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وأقرت اللجنة بوضع الطفل على علاج لمدة (١٥) يوماً، وتم إجراء جراحات لإصلاح العيب الخلقى على مراحل متتالية بنجاح، كما تم حجز الرضيع برعاية الأطفال ما بعد الجراحة، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لإستقرار حالته الصحية.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعى استغاثة من مواطن فى محافظة أسيوط نجله يدعى (ا.ر.ر) عمره (٣٠) يوما، يعانى من عيب خلقى بالرئة (انسداد بالشريان الرئوي)، ويحتاج إجراء جراحة عاجلة بقسم جراحة القلب والصدر أطفال، لعمل تسليك بقسطرة متخصصة، والطفل متواجد بأحد المستشفيات بأسيوط غير المتوافر بها الخدمة المطلوبة.

وأفاد أنه تم التنسيق الفورى مع كل من مدير عام مستشفى أبو الريش الياباني، ورئيس وحدة القلب والصدر بالمستشفى لاستقبال الحالة، وهيئة الأسعاف لنقلها، وفور وصول الطفل للمستشفى تم إجراء الجراحة اللازمة بعد الانتهاء من الفحوصات المطلوبة، وتسكين الطفل فى وحدة الرعاية المركزة أطفال؛ وتوفير بروتوكول العلاج المناسب حتى استقرار حالته الصحية.

كما تناول مدير المنظومة استغاثة مواطن من محافظة المنوفية تعانى والدته البالغ عمرها (٦٩) عاماً، من تدهور حالتها الصحية جراء الاشتباه بالإصابة بـ “الفطر الأسود”، حيث انخفضت درجة الوعى لديها، علاوة على قصور فى وظائف الكلى والكبد والدورة الدموية، ومرض البول السكرى وارتفاع بضغط الدم، موضحاً أنها محجوزة بإحدى المستشفيات التى لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة.

وبالتنسيق مع المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة طنطا، أفاد بتوافر مكان لاستقبال الحالة، وعليه تم التواصل مع هيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، حيث تم تشكيل لجنة من استشارى (الأمراض المعدية، الكلى، الكبد، والقلب والأوعية الدموية)، وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، تأكد إصابتها بـ “الفطر الأسود”؛ وتقرر حجزها فى وحدة الرعاية المركزة العامة (عزل) بالمستشفى؛ مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالتها الصحية.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعى أيضاً إلى شكوى من مواطنة فى محافظة القاهرة، موضحة بها أن زوجها (أ. ع. ب) يبلغ من العمر 58 عاما محجوز بوحدة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها الخدمة الطبية المناسبة لوضعه الصحي، حيث يعانى من اضطراب بدرجة الوعى وصعوبة بالتنفس نتيجة إصابته بجلطة بالرئة وجلطة بالشريان البطنى المغذى للجهاز الهضمي، وجلطات متعددة بالشرايين التاجية للقلب والشريان البابى المغذى للكبد، بما تسبب فى قصور فى وظائف الكلى والكبد، ويستوجب نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية متعددة التخصصات.

وتم التنسيق مع رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وأكد توفير مكان بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المريض للمستشفى، حيث تم تشكيل لجنة من استشارى (القلب – جراحة الأوعية الدموية – جراحة الجهاز الهضمى والكبد – الصدر – وأمراض الدم)، وبعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له، أقرت اللجنة بضرورة حجز المريض بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالته الصحية.

وعرض مدير المنظومة أيضا شكوى من مواطن بمحافظة المنيا، طالب خلالها بتوفير الخدمة الطبية لنجلته (أ. ق. م) البالغة من العمر (13) عاما، تعانى من نزيف بالمخ وصدمة تسممية حديثة فضًلا عن إصابتها بفيروس كورونا بما أدى إلى حدوث اضطراب بدرجة الوعى بالإضافة إلى معاناتها من تاريخ مرضى بحمى روماتيزمية.

وأفاد أنه تم التنسيق مع كل من مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وعليه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين وجود شلل بالجانب الأيمن بالجسم وتمدد بشرايين المخ، فتم تشكيل لجنة عاجلة من استشارى (جراحة مخ وأعصاب أطفال- وقلب وحميات وصدر).

وأقرت اللجنة حجز المريضة بوحدة الرعاية المركزة أطفال، حيث تم إجراء منظار جراحى للحالة وتركيب قسطرة وصمام بالمخ، كما تم وضع بروتوكول علاجى للطفلة، وبعد استقرار حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، تم إصدار كارت متابعة لها بالعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي.

وفيما يتعلق بمجال الرعاية الاجتماعية، أكد الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه فى ظل المبادرات الرئاسية المختلفة وبرامج الرعاية الاجتماعية المتنوعة، أولت وزارة التضامن الاجتماعى اهتماماً كبيراً، فى ظل التعليمات المستديمة لوزيرة التضامن الاجتماعى لجميع الجهات التابعة للوزارة، بسرعة التفاعل مع ما يتم تلقيه من شكاوى وبلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها خاصة شكاوى وبلاغات الأشخاص والأطفال بلا مأوى.

وعرض مدير المنظومة شكوى من وجود مسن بلا مأوى، بأحد الشوارع بمنطقة بئر أم سلطان بالبساتين بمحافظة القاهرة، ويبدو عليه مظاهر الإعياء، وينتابه نوبات “رعشة” شديدة.

وأفاد أنه بالتنسيق مع فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تم تكليف أعضاء فريق وحدة جنوب القاهرة، بالتوجه لمحل تواجد الحالة والتعامل معها، وتبين عدم توافر أية أوراق ثبوتية لديه، ونظراً لما بدا على الحالة من مظاهر إعياء، تم التنسيق مع مسؤولى مستشفى أحمد ماهر التعليمى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

حيث حصل على كافة الإسعافات الأولية وتم إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته، وبعد التأكد من استقرار وضعه الصحي، تولى الفريق التنسيق لإيداعه فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

كما عرض مدير المنظومة بلاغاً من بعض أهالى منطقة فاطمة رشدى بحى الهرم فى محافظة الجيزة، أكدوا فيه وجود مسنة تقيم بمفردها وبلا عائل تبلغ من العمر ثمانين عامًا، مصابة بكسر بالحوض، وفى حالة إعياء شديد الأمر الذى يتطلب نقلها إلى إحدى المستشفيات لعلاجها.

وبالتوجيه لفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة الجيزة إلى العنوان محل إقامة الحالة، ونظرًا لتدهور وضعها الصحي، تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم، وعقب ذلك قامت هيئة الإسعاف بتخصيص سيارة لنقل الحالة للمستشفى.

وبعد استقبال الحالة تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين معاناتها من غيبوبة نتيجة بعض أمراض الشيخوخة وكسر بالحوض، وتقرر حجزها بالرعاية المركزة لحين تعافيها، تمهيدًا لإيداعها بعد ذلك بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعى بلاغاً بوجود شاب بلا مأوى، فى منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ويعانى من تدهور حالته الصحية، مفيدا انه بالتوجيه لوزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة، تم تكليف أعضاء فريق البرنامج بوحدة شمال القاهرة، بالتوجه لمحل تواجد الحالة، ليعثروا عليه فى حالة إعياء شديد حالت دون قدرته على السير بصحبة الفريق.

وعليه تم التنسيق مع ادارة مستشفى الدمرداش (جامعة عين شمس) وهيئة الإسعاف المصرية لنقل واستقبال الحالة، وتبين بعد فحصه طبيًا أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة بالقدم والساق نتيجة وجود “غرغرينا” بجرح سابق، وعليه تقرر حجز الحالة بقسم الجراحة بالمستشفى لتلقى أوجه الرعاية الطبية اللازمة، على أن تتم المتابعة من خلال فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لحين تعافيه تمهيداً لنقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

كما تطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى استعراض شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، لافتأً إلى أنه فى إطار تعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين وتشجيعهم على التواصل مع الحكومة عبر المنظومة للإبلاغ عن أوجه ومظاهر القصور فى بعض المناطق أو الجهات، والتى قد ينشأ عنه أضرار للأشخاص والممتلكات.

فقد قامت فرق الطوارئ بالوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ وخاصة أجهزة الوزارات والمحافظات المختلفة؛ باستجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى عقب توجيهها اليها، إضافة إلى توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب تلك الشكاوى.

ومن أمثله تلك الشكاوى ما أشار إليه مدير المنظومة من رصد مقطع مصور متداول بمواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يشير إلى تسرب مياه أمطار وتراكمها بوحدة الغسيل الكلوى فى مستشفى مبرة فلمنج بمحافظة الإسكندرية، ضمن تداعيات موجة الطقس السيئ التى مرت به المحافظة بالآونة الأخيرة.

وبالتنسيق مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أكد رئيس الهيئة أنه تم نقل كافة الأجهزة وشفط المياه بالوحدة محل الشكوى وإزالتها تمامًا، وعليه تم إعادة الوضع لما كان عليه وتم استئناف العمل لتقديم الخدمة الطبية لكافة المرضى.

كما تطرق الدكتور طارق الرفاعى إلى عدد من الشكاوى الجماعية من بعض المواطنين المقيمين بشارع العروبة فى منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، تضرروا خلالها من وجود حفرة كبيرة بالطريق، بما يتسبب فى عرقلة حركة سير السيارات وإتلاف إطاراتها وتعريض حياة مرتادى الشارع للخطر.

وبالتوجيه لمحافظة الجيزة، أفاد حى الطالبية بتوجيه مسؤولى الرصف بالحي، لصيانة الطريق محل الشكوى، وإعادة رصفه، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

وأشار أيضاً إلى رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بشأن تراكم مياه الصرف الصحى بشارع عبد المنعم حرب خلف مصنع الأدوية، حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة.

وأكد أنه بالتوجيه لمحافظة الجيزة، أفاد رئيس حى بولاق الدكرور أنه بالتنسيق مع شركة الصرف تم تسليك بالوعة الصرف الصحى المتسببة فى ارتداد المياه ورفع التراكمات، وإزالة أسباب الشكوى.

وعرض أيضاً لمنشور متداول تم رصده عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بشأن وجود تراكمات مياه أمطار بكميات كبيرة بمحيط منازل سكان شارع صلاح الدين بمنطقة أبيس العاشرة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، جراء موجة الطقس السيىء التى مرت بها البلاد.

وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية بأنه تم الدفع بسيارات شفط المياه إلى العنوان محل الشكوى، وسحب جميع التجمعات وإزالة أسباب الشكوى.

كما أشار مدير المنظومة إلى رصد منشور متداول بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من وجود ماسورة مياه مكسورة بشارع الطاقة خلف النادى الأهلى بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، منذ فترة دون إصلاح.

وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات – مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أفاد رئيس مجلس اداره شركة مياه القاهرة، بأنه تم ارسال فريق الصيانة المختص الى العنوان محل الشكوي، وإصلاح ماسورة المياه وإزالة أسباب الشكوي.

واستعرض الرفاعى شكوى من كسر ماسورة صرف صحى الواصلة لإحدى العمائر السكنية بنطاق المجاورة الخامسة بمدينة الشروق خلال إتمام أعمال الحفر لمد خطوط الغاز الطبيعى بالمنطقة، بما يؤدى إلى تراكم مياه الصرف بمحيط العمارة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأفاد أنه بالتوجيه إلى وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد جهاز مدينة الشروق أنه تم التنسيق مع شركة الغاز المسؤولة عن الأعمال بالمنطقة، لإصلاح ماسورة الصرف الصحى المكسورة، وإزالة أسباب الشكوى.

كما أشار إلى شكوى جماعية من قاطنى أحد العقارات السكنية بدوران سكة زفتى حى ثان المحلة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، من انهيار جزء من سقف الطابق الخامس والأخير بالعقار علاوة على حدوث تصدعات وشروخ بالحوائط واحتمالية سقوط مأذنة المسجد المقامة بعاليه المبنى، بما يشكل خطرا داهما على حياة السكان والمارة.

وأكد أنه بالتنسيق مع محافظة الغربية، أفادت رئاسة حى ثانى المحلة الكبرى، بأنه تم التواصل مع ورثة العقار موضوع الشكوى، وإلزامهم بترميم سقف الطابق الخامس والأخير وإصلاح الشروخ الكائنة بجميع الحوائط، لدرء الخطر عن السكان، وهو ما أثنى عليه مقدم الشكوى معربًا عن شكره لسرعة الاستجابة لشكواه وإزالة أسبابها.

كما أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة قامت بالتعامل مع ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، لاسيما تلك التى تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعى والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.

وأشار مدير المنظومة إلى شكوى من مواطن تضرر من تعرضه لاعتداء بالضرب والترويع من مواطن آخر يدعى (أ. م. أ) مقيم بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة القاهرة، موضحًا أن بحوزته سلاحا ناريا “رشاش وطبنجة 9 ملم”، مطالبًا بالتدخل لضبط الأسلحة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.

وبالتوجيه لوزارة الداخلية، وبعد ثبات صحة ما ورد بالشكوى تم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المشكو فى حقه وآخر ثبت تورطه أيضًا فى حيازة سلاح نارى “بندقية خرطوش 6 طلقات لذات العيار”، وعليه تم تحرير محضر رقم 859 جنايات لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار من الشرعية والقانون.

وتطرق الرفاعى أيضا إلى شكوى من مواطن تضرر خلالها من عدم تنفيذ حكم قضائى ضد أحد التجار المقيمين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، صدر ضده حكم بالحبس جراء عدم الإيفاء بالقيمة المالية لإيصالات أمانة حررها نظير استلامه بضائع من والد الشاكي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أفادت أنه تم ضبط المشكو فى حقه لصدور حكم قضائى ضده بالحبس فى القضية رقم 10454 لسنة 2021.

كما أشار مدير المنظومة إلى شكوى من وجود مركز لتقديم دروس خصوصية للطلاب بشارع الثلاثينى مدينة كفر البطيخ، بمحافظة دمياط، حيث يتكدس به أعداد كبيرة من الطلاب دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبالتوجيه لمحافظة دمياط، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ انه تم شن حملة للتصدى والتفتيش على مراكز تقديم الدروس الخصوصية غير المرخصة والمخالفة للقانون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين مخالفين من بينهما المركز محل الشكوى، ووجد داخلهما عند الضبط عدد من الطلاب، وعليه تم تشميع المركزين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

وفيما يتعلق بالسلع التموينية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه فى إطار اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توفر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، ومن خلال التنسيق والتعاون المثمر بين المنظومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، قامت تلك الجهات بتوفير استجابات مثلى وسريعة رداً على شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد أشار مدير المنظومة إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين فى محافظة الدقهلية، ضد محطة بيع مواد بترولية مقامة بجوار المقابر بمدينة الجمالية بالمحافظة، لتلاعبه بعدد اللترات المزودة للسيارات المترددة على المحطة، مطالبًا باتخاذ اللازم حيال صاحب المحطة.

وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين الجمالية بمديرية التموين بمحافظة الدقهلية، وبالبحث والدراسة تبين أنها طلمبة رصيف غير مرخصة وتم تحرير محضر جنح امن دولة رقم 6954 لسنة 2021 ضد المالك لحيازته 300 لتر بنزين 80 بدون أوراق تموينية وفق الضبط بالمقياس الموجود بالطلمبة.

كما أشار إلى شكوى من مواطن مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ضد منفذ بيع لحوم مجمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر، ويبدو عليها عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، بما يلحق أضرارًا بالصحة العامة للمواطنين.

وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين فاقوس بمديرية تموين محافظة الشرقية أنه تم تشكيل حملة بمعرفة مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة التموينية للتفتيش على المنفذ محل الشكوى، وتبين وجود سلع مجهولة المصدر مُعدة للتداول وبيعها للمواطنين، وعلية تم تحرير محضر جنح رقم 26903 لسنة 2021.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعى أيضاً إلى شكوى ضد أحد المصانع المنتجة للمياه الغازية والكائنة بالمنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، لإعادة استخدام زجاجات بلاستيكية مُستخدمة من قبل فى تعبئة منتجه، فضلًا عن إدخال مواد غير مصرح باستخدامها وبدائل سكر مجهولة المصدر وأطعمة منتهية الصلاحية بعملية الإنتاج.

وأكد أنه بالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم فحص الشكوى بالتعاون مع مباحث التموين، وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 661 لسنة 2021 ضد المدير المسؤول عن المصنع لاستخدام مواد خام مجهولة المصدر بعمليه الإنتاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصنع.

كما عرض مدير المنظومة شكوى من وجود منفذ تموينى مغلق منذ قرابة ثلاثة أشهر بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام فى محافظة الجيزة، بما يتسبب فى إجهاد المواطنين حاملى البطاقات التموينية بالذهاب إلى منفذ آخر يبعد عن محل إقامتهم.

وبالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الجيزة أنه تم توقيع غرامات مستحقة على التاجر صاحب المنفذ، كما تم تحرير محضر ضده برقم 18625 جنح لسنة 2021 لغلق المنفذ.

كما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة، تقوم بجهود جادة لتحقيق استجابات فورية فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، خاصة تلك المرتبطة بتركب وصيانة شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وكذا تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى.

وفى هذا الصدد أشار إلى شكوى المواطن (ع. ح. ح) المقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مفادها وجود ماس كهربائى بمواسير الغاز الطبيعى الواصل لمنزله، معربًا عن تخوفه من حدوث مخاطر لأسرته جراء ذلك.

وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أفادت شركة الغاز المتعاقد معها، أنه تم توجيه فرق الطوارئ للعنوان محل الشكوى، وبمراجعة كافة التوصيلات تبين سلامتها، وتم فصل الغاز بناء على طلب الشاكي، لحين صيانة الوصلات الكهربائية بالمنزل والمتسببة فى حدوث الماس بوصلات الغاز الطبيعي، وبعد أن أجرى الشاكى الصيانة لتلك الوصلات الكهربائية، تم توجيه طاقم الطوارئ مرة أخرى لمراجعة الأعمال والتأكد من سلامتها، وإعادة تشغيل الخدمة مرة أخرى.

كما أشار مدير المنظومة إلى شكوى مقدمة من أحد المواطنين المقيمين فى منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بشأن وجود تسريب غاز من المحبس الواصل لشقته.وأفاد أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت شركة الغاز المتعاقد معها، أنه تم توجيه فريق الطوارئ لعنوان الشاكي، وتم تأمين محبس الغاز خاصته، ومعالجة التسريب، كما أتضح وجود عيب بالبوتاجاز الخاص بالشاكى وتم التنبيه عليه بضرورة إصلاحه.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعى شكوى من المواطن (ح. ص. س) المقيم بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، تضرر خلالها من حدوث أعطال بالسيارة الخاصة به منذ أن قام بتحويل سيارته للسير بالغاز الطبيعي، ويطالب باتخاذ اللازم وإصلاح السيارة.

وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت شركة الغاز المسؤولة عن فحص الشكوى، أنه تم التواصل مع المواطن وبعد حضوره إلى مركز الصيانة وإجراء الفحص الفنى الشامل للسيارة، تبين وجود عطل بوحدة التحكم وعليه تم توجيه الشاكى بتغييره، وبعد إتمام ذلك، حضر مرة أخرى إلى مركز الصيانة وتم إصلاح السيارة، وتسليمها للعميل بنفس اليوم.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى وتولى اهتماماُ كبيراً بشكاوى وإستغاثات المواطنين الخاصة بتأهيل الترع والمصارف الزراعية، وتبطينها، أو تطهير تلك الترع، أو شكاوى التعديات على الترع والمصارف المختلفة، حيث قامت المنظومة ببحث ودراسة تلك الشكاوى والإستغاثات وتوجيهها للوزارة، والتى قامت بتوفير استجابات؛ من خلال التحرك السريع لعلاج تلك الشكاوى وإزالة أسبابها.

وأشار مدير المنظومة إلى عدد من الشكاوى الجماعية من بعض أهالى قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، تضرروا خلالها من تراكم القمامة والحيوانات النافقة بترعة فرع صوص وخاصة بالجزء المار منها بالكتلة السكنية، مطالبين بتطهيرها.

وبالتوجيه لوزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بغرب محافظة قنا (هندسة رى نقادة)، أنه تم إصدار امر تطهير المجرى المائى ونقل المخلفات والقمامة وناتج التطهير الكائن على جانبى الترعة للمقالب العمومية وحسم الشكوى.

كما أشار إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين بإحدى قرى مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، بشأن عدم اكتمال عملية تطهير المصرف المار بالقرية حيث تم تطهير جزء منه فقط دون الباقي، وأكد أنه بالتوجيه لوزارة الموارد المائية والري، أفادت إدارة صرف بنى سويف، أن المصرف موضوع الشكوى سبق وصدر له أمر تطهير ذاتياً بمعدات الهيئة وتم التطهير فعليًا فى المسافة من الكيلو ٢.٥٠٠ إلى الكيلو ٣.٢٠٠.

ونظرًا لاعترض الأهالى على تطهير الجزء المتبقى من المصرف، قامت الإدارة بالتنسيق مع قوات الشرطة، وتم تمكين معدات الهيئة من إتمام عملها وتطهير المصرف، وإزالة أسباب الشكوى.

وتطرق مدير المنظومة إلى شكوى من أحد المواطنين القاطنين بإحدى قرى مركز المراغة بمحافظة سوهاج، تضرر خلالها من تلوث مياه ترعة “أبو عوض”، بما يضر بالأراضى الزراعية المعتمدة عليها فى رى محاصيلها.

وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة العامة لرى سوهاج أن المجرى المائى محل الشكوى (ترعة أبو عوض) الآخذة من ترعة جنابية سبق تطهيرها عدة مرات بناءً على الأمرين رقمى 67 ورقم 244 الصادرين من الإدارة لعقد التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيًا، وبالمرور الدورى على الترعة تلاحظ قيام بعض الأهالى بإلقاء مخلفات داخل المجرى المائى وعليه تم تحرير محاضر مخالفات لمرتكبى الواقعة، وفى ذات الوقت تم تطهير الترعة المذكورة.

وفيما يخص شكاوى المواطنين المرتبطة باسترداد حقوقهم سواء من الشركات التى قاموا بالتعاقد معها لشراء منتجات أو الحصول على خدمات ولم توف هذه الشركات التزاماتها؛ أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قيام الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة بالتعامل مع هذه الشكاوى كل فيما يخصه لإعادة الحق لأصحابه.

وفى هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى من عدم استعادة مبلغ 3215 جنيها من أحد الفنادق السياحية الكائنة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أفاد الشاكى أنه أودع المبلغ بالحساب البنكى للفندق كجدية حجز منذ أكتوبر 2021، كما أفاد أنه قام بإلغاء الحجز خلال الفترة المسموح بها، وأخطر الفندق بذلك، وطالب الشاكى باسترداد مبلغ الحجز.

وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بقيام الفندق المشكو فى حقه برد المبلغ المالى محل الشكوى وإيداعه بالحساب البنكى للمواطن.

كما تطرق إلى شكوى من أحد المواطنين تضرر خلالها من عدم استلامه رخصة السيارة خاصته، حيث تقدم لانهاء كافة إجراءات تجديدها الكترونيًا باستخدام منظومة الدفع الالكتروني، جراء عدم توريد إحدى شركات الدفع الإلكترونى المبلغ المالى المودع من خلاله لسداد الرسوم المقررة عليه لصالح وحدة المرور التابع لها، وطالب بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الرخصة أو استرداد أمواله المودعة.

وأكد انه بالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد الجهاز أنه تم التنسيق مع الشركة المعنية بالشكوى، لتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن واتخاذ الإجراءات المنوطة بها، حيث تمكن بالفعل من استلام رخصة سيارته بعد تجديدها لمدة عام وإزالة أسباب الشكوى.

كما عرض الدكتور الرفاعى شكوى من رفض إحدى الشركات المنتجة للسلع المعمرة إجراء الصيانة المجانية لغسالة تم شراؤها على الرغم من شموله ضمن فترة الضمان المقررة من الشركة ذاتها، وطالبت حائز السلعة بسداد مبالغ مالية مقابل إصلاح العطل بالجهاز، مفيداً أنه بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وأفادت الشركة محل الشكوى بإتمام الصيانة المجانية للجهاز، وإصلاح العطل وإزالة أسباب الشكوى.

وأكد أيضاً أن المنظومة تلقت شكوى مقدمة من أحد المواطنين، أفاد فيها من تضرره من أحد منتجات الشعر، قام بشرائها عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) ولكن بعد الاستخدام اكتشف أن المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أفاد أن المنتج أدى إلى إتلاف شعره، وبمحاولة التواصل مع الشركة البائعة، لم يجد أدنى استجابة.

وأكد أنه بالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد أنه بعد التواصل مع المشكو فى حقه تعهد برد قيمة المنتج والبالغ 4000 جنيه، وبالتواصل مع الشاكى أفاد بقيام الشركة برد قيمة منتج الشعر، وإزالة أسباب شكواه.