عمليات جني الأرباح تواصل ضغطها على مؤشرات البورصة.. و«EGX30» يتجه نحو 9900 نقطة

توقَّع خبراء التحليل الفني استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح بمؤشرات البورصة المصرية، ورجّحوا أن يواصل المؤشر الرئيسي “EGX30” التراجع قرب مستويات 10100 نقطة، وقد يمتد التراجع قرب مستوى 9900 نقطة.

كما توقَّع الخبراء هبوط مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة قرب مستوى الدعم 2160 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي، إذ انخفض المؤشر الرئيسي “EGX30” بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة.

وتراجع مؤشر “EGX70 EWI” بنحو 0.66%، مسجلًا 2209 نقاط.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100 EWI” بنسبة 0.62%، عند مستوى 3163 نقطة.

وقال الخبراء إن هبوط مؤشرات البورصة جاء تأثرًا بالاتجاه البيعي للمستثمرين العرب والأجانب، فضلًا عن تراجع الأسواق العالمية، مع عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 1.58 مليار جنيه.

وفقَد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 1.07 مليار جنيه، ليسجل 668.7 مليار جنيه، مقابل 689.77 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة، اليوم، سيطرة شرائية من قِبل المستثمرين المصريين، بصافي قيمة بلغت 75.91 مليون جنيه.

وسجل العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 14.23 مليون جنيه و61.68 مليون جنيه على الترتيب.

وقال محمد عطا، مدير بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن تراجعات الأسواق المالية العالمية دفعت مؤشرات البورصة لهبوط تصحيحي اضطراري.

وواصل عطا أن المؤشر الرئيسي “EGX30” فشل في الحفاظ على مستوى الدعم 10200 نقطة، إثر عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والضغوط البيعية من قِبل المستثمرين الأجانب، وخاصة على أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

ورجَّح عطا استمرار هبوط EGX30, في اتجاه مستوى 10100 نقطة، ثم 9900 نقطة.

وعلى صعيد “EGX70” قال عطا إن عدوى البيع انتقلت بالتبعية إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وواصل عطا أن “EGX70” تمكَّن من البقاء أعلى مستوى الدعم 2200 نقطة، وفي حال كسرها قد يواصل الهبوط قرب مستوى الدعم التالي 2150 نقطة.

من جانبه لفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق جميع مؤشرات البورصة بالمنطقة الحمراء، اليوم،

حيث فقَد “EGX30” ما يزيد عن 55 نقطة، بعد أن فقَد جميع مكاسبه الصباحية ليغلق دون مستوى 10200 نقطة.

واستكمل عيد أن هبوط “EGX30” جاء تأثرًا باستمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية، وسط اتجاه بيعي للمؤسسات المالية الأجنبية والعربية.

وتوقَّع عيد استمرار هبوط “EGX30” لاختبار مستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة، وحال تمكَّن من الاستقرار أعلاه قد يعاود الصعود مستهدفًا مستويات 10200 نقطة، ثم 10400 نقطة.

وعلى صعيد “EGX70” قال عيد إنه رغم هبوط المؤشر فإنه تمكَّن من الإغلاق أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة.

وأشار عيد إلى أن استقرار “EGX70” أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى 2260 نقطة.

واستدرك عيد أنه حال عدم تمكن المؤشر من الحفاظ على مستوى الدعم السابق ذكره، قد يواصل التراجع صوب مستوى الدعم التالي 2160 نقطة.