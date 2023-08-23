عمليات جنى الأرباح تُعطل البورصة عن اختراق أعلى مستوياتها التاريخية

توقع خبراء التحليل الفني استمرار عمليات جني الأرباح بالبورصة المصرية عقب ارتفاع مؤشراتها قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

ورجّح الخبراء هبوط مؤشر “EGX30” إلى مستوى الدعم 17900 نقطة، قبل الارتداد مستهدفًا قمته التاريخية 18400 نقطة، والتي اقترب منها اليوم.

وتوقّع الخبراء تماسك مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، عند مستوى الدعم 2650 نقطة، والصعود مجددًا لتسجيل قمم تاريخية جديدة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، على تراجع جماعي، بعد أن فقدت كل مكاسبها، إذ انخفض “EGX30” نحو 0.46%، ليغلق بمستوى 18133 نقطة.

وهبط “EGX70″ بنحو 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، و”EGX100” بنسبة 0.92% إلى 5413 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.6 مليار جنيه، وفقَد رأس المال السوقي لـ«المقيدة» نحو 5 مليارات، ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون، مقابل 1.238 تريليون الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 31.39 و 7.3 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للمصريين بنحو 38.69 مليون.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تعرض “EGX30” لعمليات جنى أرباح، اليوم، إثر ظهور الضغوط البيعية مع اقترابه من منطقة المقاومة 18300- 18400 نقطة.

وأكد أن عمليات جني الأرباح على المؤشر طبيعية ومتوقعة فنيًّا، خاصة مع ضعف قيم التداول فى الصعود الأخير للمؤشر.

ورجّح نبيل تحرك “EGX30” عرضيًّا على الأجل المتوسط ما بين أعلى مستويات 17500 نقطة، وأسفل 18400 نقطة، لحين ظهور أى أخبار اقتصادية تستطيع أن تغير من مسار المؤشر.

ولفت إلى أن “EGX70” اقترب من قمته السابقة، اليوم، قبل التعرض لعمليات جنى الأرباح، مرجحًا تماسكه في الأجل القريب ومعاودة الصعود مع تفوق فى الأداء عن نظيره الثلاثيني.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أداء هبوطيًّا على مستوى جميع مؤشراتها، خاصة مع اقتراب “EGX30” من قمته التاريخية 18400 نقطة.

وأشار عطا إلى أن تراجعات السوق اليوم جاءت تأثرًا بظهور عمليات جني الأرباح الطبيعية، قرب المستويات التاريخية للمؤشر الرئيسي، متوقعًا استمرارها وهبوط “EGX30” قرب دعم 17900 نقطة، ثم معاودة الارتداد مرة أخرى مستهدفًا مقاومة 18400 نقطة.

وعلى صعيد “EGX70” أشار عطا إلى اقتراب المؤشر من مستوى 3700 نقطة، اليوم قبل الإغلاق متراجعًا 36 نقطة، عند مستوى 3679 نقطة.

وتوقّع عطا استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما قد يدعم تماسك المؤشر السبعيني حول مستوى الدعم 3650 نقطة، ومعاودة الارتداد مرة أخرى لاستكمال تحقيق مستويات تاريخية جديدة تقترب من 3800 نقطة.