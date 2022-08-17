عمليات جنى الأرباح تواصل دفع مؤشر البورصة الرئيسى نحو الهبوط إلى 9600 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار عمليات جنى الأرباح على مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، ليقترب من مستويات الدعم 9800 نقطة، يليها 9600 على المدى القصير.

واعتبر الخبراء الضغوط البيعية على المؤشر طبيعية، خاصة مع تسجيل ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، اقترب المؤشر خلالها من مستويات 10200 إلى 10280 نقطة.

وعلى جانب آخر، يرى الخبراء أن هناك بوادر عمليات جنى أرباح على مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع المحللون سيناريوهين لتحرك EGX70 على الأجل القريب، أولهما الخضوع للضغوط البيعية، وثانيهما امتصاصها واستكمال الصعود لمستويات 2200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس الثلاثاء على تباين، إذ هبط المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %0.72 ليغلق عند مستوى 9843 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنحو %0.92 مسجلا 2149 نقطة، وصعد EGX100 EWI الأوسع نطاقا %0.53 عند 3064 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.4 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 1.45 مليار، ليسجل 669.53 مليار، مقابل 670.98 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بصافى قيمة بلغت 135.42 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعى للعرب والأجانب بقيمة 34.48 مليون و100.95 مليون على الترتيب.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن القوى البيعية وعمليات جنى الأرباح استكملت ضغطها على مؤشر EGX30 خلال تعاملات الثلاثاء.

واعتبر أن عمليات جنى الأرباح بالسوق طبيعية ومتوقعة، خاصة بعد تسجيل الأسهم القيادية مستويات مرتفعة، واقتراب المؤشر الرئيسى من مستويات 10280 نقطة.

وتوقع جمال الدين مواصلة عمليات جنى الأرباح ضغطها على المؤشر فى الأجل القريب ليقترب من 9790 نقطة كمنطقة دعم أولي، وقد تمتد لمستويات 9570، حينها يتم تحديد مناطق الشراء المرجحة.

وعلى صعيد EGX70، لفت إلى بدء ظهور عمليات جنى الأرباح على أسهم المؤشر أيضا، بعد تسجيلها ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية.

واعتبر أن أى تراجع قد يشهده المؤشر هو فى إطار تصحيحي، ناصحا المتعاملين بجنى الأرباح سواء كليا أو جزئيا، كما نصح المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء الهامشى لحين انتهاء التصحيح.

من جانبه، أشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تباين أداء السوق أمس، حيث واصل EGX30 التحركات التصحيحية بعدما اقترب من حاجز 10200 نقطة فى الفترة الماضية.

واعتبر عطا عمليات التصحيح التى يشهدها المؤشر طبيعية وصحية، وقد تستمر خاصة مع اقتراب اجتماع البنك المركزى والذى تشير التوقعات إلى اتخاذه قرارا بزيادة أسعار الفائدة.

وحدد عطا مستويات دعم المؤشر فى الوقت الراهن عند 9800 نقطة، تليها 9600 نقطة والتى تمثل حائط صد قويا لإيقاف تراجع المؤشر.

وأكد أن فرص صعود المؤشر حال وصوله لمستويات الدعم 9600 نقطة قائمة، مرجحا استهدافه استعادة الصعود فى اتجاه 10100 نقطة، وحال الاستقرار أعلاها إلى 10500.

ولفت عطا إلى أن أداء EGX70 جاء على النقيض، حيث يشهد عمليات تصحيحية تمكن من امتصاصها داخل الجلسة، ما يشير إلى قوة المؤشر.

وتوقع عطا استهداف EGX70 اختراق حاجز المقاومة 2200 نقطة، ومن بعدها استهداف 2400 نقطة، محددا دعم المؤشر عند 2050 نقطة.

وقال عطا إن متوسطات التداول ما زالت قرب مستويات 1.5 مليار جنيه، مع استمرار عمليات الشراء المؤسسى ما يدعم استمرار الأداء الجيد للسوق، ويؤكد أن عمليات جنى الأرباح طبيعية.